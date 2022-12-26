他媽不喜歡我！台女與富二代男友只擺酒無簽紙　離婚律師：好事！

文：呂秋遠 台灣律師

這位姊妹，公開宴客是不算結婚的，只有登記才算。雖然我聽得出來你的聲音很沮喪，但是，這件事你真的是賺到，否則請神容易送神難，以後你就知道了。

你說，你們認識五年，訂婚一年，為了他，你把上海的工作辭掉，回到他鄉下的家宴客。他在他家的公司上班，所以經濟控制在他媽媽手上，因為他媽不喜歡你，所以他不能跟你去登記結婚。現在，你覺得很難過。



因遭男友媽媽反對而未能正式結婚，台女感到很難過。（《金都》劇照）

媽啊，你難過什麼？夫人，這是大喜！有何難過之有？

跟所謂的二代結婚，到底有什麼好的？讓我們想像一下，你跟他結婚以後，生活是什麼樣子。

你「必須」跟他的爸媽一起住，必須，就是沒得商量。他跟你說，等你跟他爸媽關係好一點，你們再搬出去，那是不可能的事情，因為你們關係永遠不會好。婆婆看媳婦，通常重點就是第一眼，不行就是不行，你別想以後變成母女。他這麼跟你說，只是想騙你先「暫時」住在他家，以後就會變成永遠。講難聽點，他在自家公司上班，沒有自己的謀生能力，他媽只要把經濟大權鎖緊，他就得乖乖回家，你拿什麼跟他住外面？

愛？愛不能付租金、不能付房貸、不能付生活費，謝謝。

呂秋遠預視台女嫁給媽寶富二代，將來生活會是何等悲慘。（《金都》劇照）

所以，你以後的生活，就是跟他一起住婆家，承受大大小小的婆家規矩，做人的媳婦就要知道理，晚晚去睡、早早起。你不能去他家以外的地方工作，大概就是在他家當會計，因為是自己人，所以月薪應該是三萬以下，請忘記你在上海工作的高薪。接著，你不能、也不該知道你先生的薪水，因為那是他家的錢，不關你的事。第二年，你終於生下一個孩子，結果是女生，他們家開始冷言冷語，說你就是賠錢貨。先生在婆婆的鼓勵下，不小心認識了一個可以包生兒子的女人，你發現了，但無力阻止，先生光明正大的斥責你，你就是沒有盡好媳婦的責任，所以他才會認識別人，要你接受，或是滾出去，女兒不准帶走，是他們家的姓，你只能淨身出戶。你要分財產嗎？作夢！他的名下可能沒有資產，因為他爸媽還沒死，家裡不容他作主，就算有，所有的錢，都是爸媽贈與給他，你也不能分配。他們家雖然不喜歡女兒，但是既然是兒子的種，他們也就勉強照顧，從此以後，婆婆取代了媽媽，女兒跟他媽關係超好，對你的稱呼，從媽媽變成了「那個女人」，你發現，你是家裡的邊緣人，一晃眼，十年過去了，這時候你已經是43歲，要離婚，一無所有，不離婚，生不如死，在進退兩難的情況下，先生外遇、女兒不親、婆婆討厭，你終於想到我了，要我幫你離婚。然而，這時候我也只能勸你停損，而你，卻已經被剪掉了翅膀，沒有任何工作能力。

想想就是地獄好嗎？你怎麼會覺得，他悔婚，讓你覺得很難過？這簡直就是要擺桌請客的天大好事，你在上輩子肯定有造橋鋪路，才會在最後一刻，有機會讓你的人生重新來過。

你問我，沒有這段婚姻，你不知道下一步該怎麼辦？哪有怎麼辦，你唯一該做的，就是好好去京都賞雪，重新找一份工作，優先照顧自己的情緒，尋求屬於你自己就可以有的快樂。往後有伴侶，很好，不一定要結婚。要生小孩，也行，但也不一定要誰來跟你一起養。就作你自己想做的事情，不要等了，立刻去做，這樣就好。

有人說，離婚治百病，你還沒結婚，就可以立刻脫身，那是多麼幸福的好事啊！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）