長新冠患者個體化治療　中大中西醫推康復者遙距贈醫計劃｜附詳情

文：梁鍵敬醫師＠香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫

從新冠到長新冠，中醫會為患者採取個體化治療方案：透過望聞問切四診，了解患者本身的體質及當刻的狀況、發病的情況演變、曾接受的治療、年齡、性別、生活習慣、職業、情緒、氣候、生活環境、長期病史及服用藥物情況等因素，從而得出針對每個病人情況的治理方案。



長新冠包括多樣症狀，長期咳喘、喉癢喉中有痰、胸悶心悸、記憶力及專注力減退、焦慮、抑鬱等。（貸料圖片）

門診患者個體化治療

在為新冠患者及康復者的診治中，發現部分患者曾自行服用不符病情的中成藥，未能減輕症狀之餘，更因藥物過於寒涼而引起頭暈、肢冷、腹瀉、咳嗽加劇等情況，間接提示市民並無適合所有人士的中藥抗病毒藥和轉陰藥。反觀現時不少中醫師為確診病人提供遙距診症服務，雖然缺少脈象這項重要資訊，但仍可透過問診、望診（舌像及面色等）、聞診（聲線及痰聲等），以至分析外在環境因素（如臨床所見暑熱秋涼、颱風季節、空調使用等都影響症狀表現），對確診者行高度個體化的治療，亦有利於不便求診的院舍病人。

住院患者個體化治療

住院服務中，中西醫協作及個體化治療於新冠疫情中得以實踐。自第五波疫情起，中醫師能於新冠治療中心（亞博館）等設施進入隔離區域，了解患者病歷及正接受的治療，並為其把脈診治。中央援港抗疫中醫專家組副組長，現廣東省中醫院院長張忠德教授當時按照香港氣候及人群特徵，為本地原有臨床治療方案作出調整，亦為重症傾向、特殊病人處方個體化方藥。筆者當時作爲港方多位當值醫師之一，在跟隨教授查房時，觀察他親自靠近病人仔細查問檢查，四診合參，示範了流暢的中醫住院診療。港方醫師亦可參考患者所感染病毒類型、正服用西藥情況、影像學及血液等檢查報告、大便質地次數、小便量情況等調整方藥，能為治療病情不穩及有不同基礎疾病的住院病人時，提高安全性和療效。

中醫師為確診病人提供遙距診症服務，雖然缺少脈象這項重要資訊，但仍可透過問診、望診（舌像及面色等）、聞診（聲線及痰聲等）等，對確診者行高度個體化的治療。（資料圖片）

長新冠患者個體化治療

臨床可見大量患者新冠後出現多樣症狀，包括長期咳喘、喉癢喉中有痰、活動後氣不足、胸悶心悸、記憶力及專注力減退、失眠、焦慮、抑鬱、疲勞、肌肉疼痛、耳鳴、性功能障礙、月經失調、濕疹或過敏性鼻炎加重、脫髮等。面對五花八門的症狀，牽涉多個系統，按中醫理論概括哪個臟腑氣血陰陽失衡、產生哪種病理產物如痰、濕、瘀、毒等，從而制定個體化治療方案，往往能以一個治法涵蓋兩個或以上系統的症狀。一例喉中有痰，胃氣脹結合失眠的病人，治以溫膽湯加味，和胃化痰，使痰熱不擾心神而諸症痊癒。另一例則小便不利結合心悸、失眠，使用五苓散加味，使小便暢通，減少水濕影響心神，同時改善三大症狀。此外，同一症狀表現在不同病人身上，診斷及治療也隨之相異，以咳嗽為例，補肺化痰、補氣養陰、化痰降胃、疏肝降肺、補腎納氣、養血祛風、養陰清肺等治法，皆有實例反映其療效。

另外，如病人不能或不希望服用中藥，也可選擇非藥物治療改善症狀，例如耳穴壓豆、針灸拔罐等。這些療法亦被列於政府推出的2019 冠狀病毒病康復期中醫康復指導建議。

抗疫踏入第三年，新冠和長新冠對醫學界來說仍然有許多可探討空間，而根據中醫理論的個體化治療在臨床上顯然有其實踐價值。

香港中文大學中西醫結合醫務中心、香港中文大學–上海總會中西醫結合醫務中心推出「2019冠狀病毒病康復者遙距診症贈醫服務計劃」，為康復者提供免診金中醫諮詢及診症服務（面診或視像診症均可，藥費則另計）。中醫將以急則治其標，緩則治其本的治療原則，透過中藥、食療、香包等療法助患者扶正祛邪，恢復身心健康。

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香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所正進行新冠病毒病患者在居家隔離時使用中西醫治療的狀況調查。如您是18歲或以上，曾經確診新冠病毒病（COVID-19），並曾使用中醫或西醫遙距診症服務，希望您能填寫問卷，以幫助我們了解遙距診症的治療情況，所收集資料只限於研究用途。如有疑問，請WhatsApp 9854 0496 與研究員聯絡。

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作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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