大埔街市魚檔驚現1萬元1條馬友　專家拆解2個原因賣咁貴：好合理

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-13 12:00

臨近農曆新年，百物騰貴，但1萬元1條魚，你又見過未？早前有網民在大埔街市，發現1條開價1萬元的新鮮馬友，令他相當震驚，遂拍照分享至facebook群組，因而引起網上熱議。本地資深魚販、香港海鮮聯合總會主席李彩華就指出，售價很合理，因過年期間貨源短缺，加上馬友魚愈大愈好吃，因此售價會較昂貴。

有網民在大埔街市，發現1條開價1萬元的新鮮馬友，令他相當震驚。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

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該名網民早前在fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖，指本想購買1條馬友過年，惟到大埔街市選購時，驚見魚檔的巨大馬友竟標價為1萬元。從照片可見，該條馬友十分巨大，跟旁邊的魚類相比至少大5倍。

照片隨即引起網上熱議，不少網民都對這條「天價馬友」感驚訝，質疑會否有人購買，亦有人錯重點關注如何交易的問題▼▼▼

香港海鮮聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問時表示，據他了解這條馬友約有21斤重，入貨價為350元一斤，成本大概7500元，最後魚檔以9000元成交。

李彩華就指出，售價很合理，因過年期間貨源短缺，加上馬友魚愈大愈好吃，因此售價會較昂貴。李彩華現為香港海鮮聯合總會主席。（無綫新聞截圖）

他指出，臨近新年大部分漁民都陸續休息，貨源短缺，因此這價錢不算貴，頗為合理，馬友平時的批發價都要260至280一斤，加上馬友愈大條愈好吃，10斤以上的售價就會更貴。

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