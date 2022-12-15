錦田500呎村屋放租$8k　標榜上手中過六合彩　獎金總額遭網民恥笑

有人買屋租樓講究風水，希望入住後風山水起，網上就流傳一個有趣的帖文，業主將元朗錦田一個500呎村屋4樓單位放租，月租8000元，帖文卻標榜上手租客曾經中過2次六合彩，總獎金達960元，迅即引網民恥笑，「贏埋得嗰4日租都冇」、「咁業主唔自己住返？」。



有人在社交平台放租一間位於錦田的500呎4樓2房單位，屋內空無一物，僅裝有冷氣機及抽油煙機，月租8000元。（FB「元朗屯門租售靚盤速遞」圖片）

有網民在facebook群組「元朗屯門租售靚盤速遞」發帖，放租一間位於錦田的500呎4樓2房單位，指步行至錦上路西鐵站僅10分鐘，月租8000元，「暫時算抵住」。從上傳照片可見，單位內空無一物，全白牆身及地板，僅裝有冷氣機及抽油煙機。不過帖文重點並非屋內外的環境，發帖者聲稱「根據附近街坊披露」，該單位上手租客曾經分別中過六合彩5獎及6獎，總獎金達960元。

放租帖文標榜，該單位上手租客曾經分別中過六合彩5獎及6獎，總獎金達960元。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，並轉發至其他群組，網民聽見上手租客得到的獎金數額都失笑，「買五千收返幾百，我都周時有啦」、「都唔夠食餐飯，中條Q過關都多過佢啦，仲好意思講，笑死人」、「即係冇得中頭獎囉」，又揶揄稱「中咗咁多錢點算好呀」、「都賺夠想畀其他人賺下」。

亦有網民認為上述帖文只是吹噓，「呢個經紀一向係咁，你睇得佢啲post多就知佢成日寫無聊嘢」、「不如話，上手單位業主撈到搵夠可以移民，似乎劇情合理啲」。