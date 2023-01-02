孤兒河馬「自細被犀牛養大」以為自己是犀牛　一生摯友教會牠游泳

南非有隻被棄養的河馬孤兒從小就被救援組織送到當地的犀牛孤兒院裡接受照顧，人生前半段都與一大群犀牛生活在一起的牠，真心以為自己也是一隻犀牛，直到迎來人生第一個河馬夥伴後，才真正學會如何「做一隻河馬」。



綜合外媒報導，今年甫滿6歲的河馬「查理」（Charlie）剛出生沒多久就遭到棄養，南非當地的保育單位將早產的牠救起照顧，發現查理不但身體狀況相當虛弱，從小遠離群體的牠還出現明顯的精神創傷，因此將牠送到「圖拉圖拉犀牛孤兒院」（Thula Thula Rhino Orphanage）接受特別照護。

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查理作為犀牛群體裡唯一一隻河馬，在人生前半段真心以為自己是隻犀牛，但是由於彼此生活習慣還是大相徑庭—與犀牛不同，河馬需要長時間待在水中，以防止皮膚曬傷或缺水，而沒有進入水域習慣的查理必須學會如何「當一隻河馬」以確保能夠好好生存。

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為了查理能在被野放後「獨當一面」好好生活，當時機構內的救援志工特地媒合了一隻名為「姆明」（Moomin）的河馬，一開始兩隻河馬互相熟悉的相當順利，沒過多久看見姆明熟練泡進水池的查理也鼓起勇氣，學會獨自下水。致力於犀牛保育的國際保育組織「Helping Rhinos」創辦人兼執行長「瓊斯」（Simon Jones）陪伴查理走過許多人生階段，他表示：「查理必須學習如何當一隻河馬，因為我們的最終目標是讓所有動物孤兒夠強壯時，讓牠們回到野外生活。」

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目前查理和姆明仍住在犀牛孤兒院裡，但是查理已經順利脫離犀牛群體生活、不再與牠們互動，瓊斯表示：「查理有很多河馬的行為特徵，而且牠非常保護姆明，牠現在一定知道自己是一隻河馬了。」而院方也正在計劃將兩隻犀牛放生，為這項長達6年的救援計劃畫下一個句點。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】