新年12星座交際應酬多 獅子面對批評要虛心 山羊務實作風迷死人
撰文：唐綺陽占星幫
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【唐綺陽星座運勢週報1/2-1/8】金星移動到水瓶，凸顯出搞怪的價值，人際關係活躍，交際應酬多，網路及顛覆傳統的發明創新受到關注。水逆山羊近太陽，搞怪當道的同時也要尊重專業，因應新時代的來臨，傳統專業人士要嘗試突破自我。
星象影響：金星移動到水瓶、水逆山羊近太陽
12星座個別運勢：
白羊（台譯：牧羊）：人情交際建立保護機制，情感上避免濫情
金牛：職場遇挑剔情況，對另一半多了解與溝通
獅子：面對批評拒絕要放寬心，跳脫情緒觀察真相
天秤：工作上缺乏專注力，感情要細心能避免誤會
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處女：當心過於貼心造成委屈，感情方面以和諧為主
天蠍：工作花心思調整評估，自我反思對感情有幫助
人馬（台譯：射手）：職場上跳脫舒適圈，在意另一半想法與評價
雙魚：工作忙碌但有成就感，情感較多務實缺乏浪漫
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雙子：接觸到新奇的人事物，多認識新朋友會有收穫
巨蟹：談合作要守住底線，也需要另一半的尊重體貼
山羊（台譯：魔羯）：專業能力讓事業一飛衝天，感情發揮務實的魅力
水瓶：工作上關注金錢事務，堅持原則瀟灑一點
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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】