職場星座｜2023年適合轉工？4星座事業運超旺　去或留都有好發展

新的一年即將來臨，許多人應該都在考慮是否要轉換跑道，台灣星座專家艾菲爾特別在Facebook統整「2023農曆年後，跳槽、留守都好運的4星座」，這些星座不管是選擇在原來的職場繼續耕耘，抑或是轉職都將有好的結果。艾菲爾也提醒大家，遇到機會就好好把握，不要裹足不前。



艾菲爾除了統整農曆年後，職場運佳的4星座，也為「12星座職場去留」下註解。天蠍座在2023農曆年後，不論是要繼續留在原職場，還是跳槽，都能夠發光發熱，而處女座則要把握每個機會，幸運之神可能會有意外的驚喜。

這4個2023年事業運強的星座，是你的星座嗎？（按圖了解）

+ 11

第四名、雙子座：一呼百應 夢想實現

農曆年前火星1/13在雙子座的命宮恢復順行，而木星仍在人際宮位發揮作用。雙子座的貴人會逐漸在農曆年後顯露出來，不少隱藏在幕後的富貴人脈，會因為你提出的理念而一呼百應，如果你現在正在思量着要實現自己長久以來的夢想、渴望造福社會，可以開始着手計畫悄悄的勾勒成型，以便在日後的聚會中找到有志一同的人脈，吸引許多人來成就你想完成的事情。

而在守成方面，不一定要留在同一個職位，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裏。

第三名、天蠍座：跳槽留守 發光發熱

2022年底12/20木星在天蠍座的工作宮位順行，加上農曆年後2/20金星也進駐，天蠍座在2022年卡關的部分都會迎刃而解，很有機會跳槽到一個你夢寐以求的公司，或是轉調到理想的單位，全新的領域展開旅程，面對不可預知的未來你將更有勇氣與信心，這樣的幸運都是因為你過去的努力，合作過的人脈與上級領導都看在眼裏，而年後時機成熟正好是你發光發熱的高光時刻。

或者是身邊共事的小人一個個遠離、又有貴人加入到你的工作圈子中，你在原本的打下的基礎中，延伸出更多業績與項目驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。農曆年後，你的前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。

相關文章：辭職｜能保住份工已偷笑？當下工作遇上7種狀況 還是轉工為妙

+ 22

第二名、雙魚座：態度積極 精進技能

農曆年後2/20新月與金星分別進駐雙魚座的命宮與財帛宮位，你的工作運途將會迎來大豐收。平常工作表現亮眼的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，也與可以幫助到你的人脈保持良好聯繫，農曆年後只要態度積極，很有可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司。

即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識下放更多權力給你、甚至提拔你到你心念已久的職位。現在開始記得要多充實自己，報名幾堂增進技能的課程，為你的美好未來打下基礎。

第一名、處女座：喜迎變動 創業有路

農曆年前火星1/13在處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮。也許你在2022年被土星逆行碾壓着無法翻身，在農曆年後你的事業會面臨一些變動，若你已經受夠過去總是不得志的心情，趁着這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或是單位以全新的學習心態，把自己的視野與技能都往上提高層次，即便是不起眼的小事交到你手上，也要積極努力的做的精彩，因為誰都不會知道幸運之神要給你怎麼樣的驚喜，或許下一秒你就被看見了呢？

如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有着落。農曆年後，請傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，你會發現身邊會有許多人都是你的神隊友，助你達成心之所願。

【延伸閱讀，更多職場星座運程預測】

2023年職場星座｜橫財就手還是財散人安落？即睇12星座上半年財運

白羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女：

+ 9

天秤、天蠍、人馬、山羊、水瓶、雙魚：

+ 8

職場12星座｜處女小心眼、白羊太率直 這5星座同事最易乞人憎

+ 11

延伸閱讀：

爽笑到明年！4星座「木星順行」加持 第1名五運逆轉旺炸

【本文獲「TVBS」授權轉載。】