大掃除｜執靚間屋過新年無難度　裝修佬教超簡單家居斷捨離7部曲

踏入2023年，農曆新年亦不遠矣，除舊迎新，你準備好執屋未呢？要整理家居，不外乎是清理和收納，減省消費，以免浪費，再清走家中囤積而無用的雜物，為家居帶來新一番景象。今回裝修佬就教你家居斷捨離7步曲，輕鬆在新年之前執好屋，步驟簡單絕不繁複，保證讓你締造更舒適的小屋！



要實行家居斷捨離，最基本是種減物開始。（Patrick Perkins@unsplash）

斷捨離一詞是近年由日本流傳到香港的文化，意指斷絕及捨去不需要的事物，不再對物品有任何執著。對於香港這個地少人多的地方，絕對應該實踐斷捨離，比如學會斷絕一些不需要的贈品；以及捨棄不再適合自己的東西，即使物品價錢昂貴，也不要抱有未來有用為藉口留下來，要時刻檢視家中的物品，放棄執著。最好就是改變自己的消費習慣，精明消費，避免重複購買，也千萬別被限時優惠等宣傳吸引而消費。

想要實行家居斷捨離，最基本是種減物開始。很多人對於執屋沒有甚麼概念，今回裝修佬教大家如何有效率地整理家居，只要跟著斷捨離7步曲，就能於新年前輕鬆執屋啦！

新年執屋教學：斷捨離7步曲



第1步：查看所有物品

要整理家居，首先你要知道自己全屋有甚麼，第一步是將所有物品悉數取出，宏觀地查看一下全屋的物品，一次過全面整理。

取出全屋物品後，可以先清理一些大件而有明顯無用的垃圾，將一些無用的膠水樽、舊收據、包裝紙等直接丟掉，將較明顯的垃圾清理才可以繼續執拾及將物品分類。

第2步：分類整理物品

把多餘的物品清理後，你就可以進行分類整理，將家中劃分為不同區域，每一個地方分區執拾會更有條理及效率，比如是房間內的衣櫃、書櫃及書枱，或者廚房中的料理枱及廚櫃。

若仍然不知從何入手，可以在分類後先集中處理其中一個區域，例如是衣櫃。有些人的衣櫃可能逐漸變成堆積如山，雜物愈來愈多，這個情況可以先分類取出上衣、裙子、褲子、手袋、襪子或鞋子，將衣物取出後再逐項整理。

衣物最好按季節或種類分類收藏，轉季時再更換位置。想要衣櫃一目了然，可以嘗試直立式摺疊衣物，在抽屜內把衣物豎起，以後找尋衣服的時候就會更方便。若是較大型的衣物，比如是冬季的外套或床單被鋪，不妨以真空壓縮袋收納，既可防塵、防潮、抗菌，亦可節省空間。

有些人的衣櫃可能逐漸變成堆積如山，雜物愈來愈多，這個情況可以先分類取出上衣、裙子、褲子、手袋、襪子或鞋子，將衣物取出後再逐項整理。（charlesdeluvio@unsplash）

第3步：開始篩選物品

將家中的物品分類後，你就可以進行篩選，嘗試將物品分為「常用」、「間中使用」、「少用」及「完全不用」4個類別，從沒有紀念價值的物品開始分類篩選會較容易，比如是贈品或即棄餐具，這樣你就會得知哪樣物品可以丟棄、轉售；若是具有紀念價值的東西，可以收藏到迷你倉。

書櫃中可能有小說、工具書以外的物品，比如是CD、雜誌等，分類後篩選想要留下的項目，到想要翻看時就會更方便。

家中不時有重複存在的生活用品，例如是文具、廚具等，其實很多物品只需要一件，無需要多於一件，你甚至會發現每次只會使用同一件物件。事實上，同類型的物件太多的話，會影響你找尋所需用品的時間，也會增加存放空間，所以最好懂得篩選及過濾，只留下需要的物件。

而衣物方面則是最常見的問題，你可能需要將分類後的衣物逐一篩選，查看哪一件經常穿著，哪一件從未穿過。斷捨離在這裡的意義就是只留下需要的衣物，不需要的衣物只會白白霸佔衣櫃裏的空間。想要衣櫃一目了然，可以將衣物摺成長方形，豎立排在抽屜當中，令衣櫃更整齊。

第4步：適當處理舊物

整理家居的時候，經過分類、篩選，你可能會發現當中有不少已經變成陳舊的物品，又或者過了保質期的東西，這時你就要將物品作適當處理。

若然是已經過期的物品，比如是雪櫃內的食物、廚櫃內的食物或化妝枱上的化妝品，最好還是狠心將所有過期的東西丟棄，因為擺放在櫃子內也只是無意義地霸佔空間。

對於陳舊的物品，可能已經開始變得霉黃，而且通常不會再使用，例如是舊電器或舊衣物，千萬別抱還有用處的心態把這些物品留下，你需要狠心地將陳舊的物品丟棄。

處理這些舊物的時候，除了丟棄這個選項，現在網絡發達的年代中，其實你還可以選擇在不同的平台捐贈或交換二手物品。坊間有不少二手店可讓市民捐贈舊物或以低價賣物；網上也有很多二手平台專門為大家處理二手物品，你可以與其他人交易，換取對自己更有用的物品。這樣不單可以減少浪費，還可以節省金錢。

漂亮而精緻的包裝盒及紙袋，還是狠心一點丟掉，甚至購物時就要對這些額外的包裝說不。(Jacek Dylag@unsplash )

第5步：解決無謂包裝

女生購物的時候，通常喜歡包裝得很精美的物品，以致包裝紙盒、紙袋在家裏逐漸堆積如山，還認為總會有用，但其實這些漂亮而精緻的包裝盒及紙袋很久也不會使用，所以還是狠心一點將這些無謂的包裝丟掉，甚至購物時就要對這些額外的包裝說不。

坊間有些收納盒如是膠箱、膠袋、包裝盒等，美其名是買來收納用品，感覺整齊易打理，取出物品時也很順手。但有些收納盒看似整齊及一致，實際上反而造成混亂，翻箱倒篋都找不到想要找的東西。故此，不必要的收納盒，其實可免則免，你需要的是丟掉物品，而不是再額外購買一些東西來擺放物品。

第6步：劃分收納位置

收納的時候，最好劃分及限制自己收納的位置和範圍，特定位置只擺放某些用品，也不要擺放過多物品，比如20件上衣，或者5個紙袋。

如果想使用少量收納盒來收納，可以在盒上貼上標籤，寫明物品的種類，在找尋東西的時候就能夠一目了然，無需再怕找不到東西，也要讓自己養成將物品放回原位的習慣。

對於日常生活來說，最重要的是方便，常用的物品必須擺放最容易取出的位置，而不常用的東西則可擺放地台或櫃頂等不容易接觸的地方。

你可以善用家中每一吋空間，比如牆身用作懸掛物品，設收納架或活動收納車，又或者梳化下擺放儲物箱，這樣也能將物品收納妥當。

要做到家居整齊，最基本要做到的一環，在購物時謹記要遵循「一進一出」或「一進多出」的方法。（Aaditya Ailawadhi@unsplash）

第7步：切勿衝動消費

最後一步亦是最基本要做到的一環，在購物時謹記要遵循「一進一出」或「一進多出」的方法，如果要購買一件物品，就需要同時丟棄家中一件物品，又或者多件物品，也不要在家中增加同類型的物品。

現在網購盛行，坊間店舖又不時搞減價促銷優惠，吸引購物消費，這時候你就要冷靜行事，切忌衝動消費，因為通常人們都會犯下相同的錯誤，在折扣的引誘下作出無謂消費。

購物時，最好先羅列購物清單，指明想要購買的東西，別作無謂消費，你要知道想要和需要的分別，一星期後再審視一下你購買的東西是否有需要，否則下次就不要再購買同樣的物品。購物時認清目標，不要動搖，才可以節省時間，節省金錢，節省空間。

總結



了解裝修佬教你的斷捨離7步曲，相信你也可以好好整理家居，保持自己的安樂窩乾淨整齊。不過，謹記斷捨離是需要持續去做，而非只做一次，你需要定期為家居作整理，分門別類，點算家中的物品，善用收納空間，丟棄無謂物品，購物時也要小心消費，這樣才不會輕易打回原形喔！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

