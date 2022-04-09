印度神童災難預言倒數4天　台灣星座專家透露關鍵日期竟然還未到

因多次預言成真而聲名大噪的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），先前預言今年3、4月間將發生系統性的大災難，他直接點出關鍵日期包括3月16日、4月4日及4月13日，警告金融投資等市場會有重大改變，甚至5月前要小心金融泡沫化。對此，有專家狠打臉，認為一定會泡沫化，但時間還沒到，她也親揭關鍵日期。



星座專家Amanda近日在《命運好好玩》節目中指出，「印度神童」阿南德使用的是印度占星的技巧，他說的話有一定程度的參考性，但他提及4月4日跟13日這2天要特別當心時，聳動形容會「金融泡沫化」，讓Amanda很不以為然，她表示「一定會金融泡沫化，但時間還沒到，所以不要那麼擔心。」

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Amanda接著提到，4月初台股確實有可能有大幅的上下修正，但是會反彈回來，提醒大家需要注意的時間點在「5月上旬」，因為5月1日有一個金牛座的日蝕，5月16日則是天蠍座的月蝕，指日、月蝕剛好都發生在金牛天蠍，這2個星座是12星座中和經濟、投資及金融最有關係的星座，認為5月上旬整個世界金融經濟的波動可能會比較大 ，反而是比較需要去注意的。

至於全球經濟何時會變好？Amanda說從占星學角度來看，真正的通膨還沒有開始，因為和經濟較有關係的海王星目前在雙魚座，是較繁榮發達的機會，因此現在很多產業會漲到讓人無法想像，突然間股價就衝得很高，但也很可能瞬間泡沫化。她認為等2026、2027年時，當海王星進入牡羊座，「這段期間可能是通膨會真正非常嚴重、讓人非常有感的情況出現，現在都只是預習、上小菜而已！」

Amanda還提醒今年2022下半年及2023年有錢一定要趕快賺，且一定要賺到，因為2024年有非常多可以大幅買進的機會，因此今年下半年和明年可以好好投資經營一下。她也透露和雙魚座相關的產業可考慮，像是和海洋、航運有關的或是醫療產業、新興媒體、水源淨化等有關領域，都是這段期間蠻值得投資的標的物。

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