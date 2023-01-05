消費陷阱？飲茶驚覺套餐貴過散叫$28　食客中伏投訴　店員咁回應

外出消費最怕被「搵笨」，有時更是蝕底了也未必發覺。有網民日前到酒樓飲茶，與同行友人選擇套餐，以為更經濟抵食，沒料其後心血來潮計算散叫價錢，才發現套餐總價竟然貴逾28元。有感中伏的樓主遂向職員投訴，但對方竟稱早知得悉相關情況，更指曾向公司反映惟未獲任何指示，最終職員於爭拗一輪後提出免去兩位食客茶錢以作平息。



有網民日前到酒樓飲茶，與同行友人選擇套餐，以為更經濟抵食，沒料其後心血來潮計算散叫價錢，才發現套餐總價竟然貴逾28元。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

「匪夷所思的套餐，貴過散叫！」該網民於facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指日前到新蒲崗一間酒樓飲茶，期間與同行食客選擇了1個價值268元的自選午市套餐，當中包括一份主食、兩份點心以及一份小食。

用餐過後，樓主於結帳前「心血來潮加下啲價錢」，發現若「散叫」套餐的食品，價錢合共只需239.6元，即比套餐便宜28.4元。大感中伏的樓主隨即向職員反映，沒料對方竟稱「套餐係貴啲」，又指早已發現相關情況，但未能代為更改訂單，「冇辦法，不可void單打散再入，公司會以為他們自己落格」。

樓主於結帳前「心血來潮加下啲價錢」，發現若「散叫」套餐的食品，價錢合共只需239.6元，即比套餐便宜28.4元。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

最終職員提出以免去兩位食客茶錢作為解決，樓主無奈接受，同時以傳訊息向酒樓客服投訴，「結果更激氣，一句道歉都沒有」。她形容事件「傾覆我對套餐的思維」，質疑酒樓有意欺騙食客，「我真心覺酒樓唔啱，又連累前線難處理！佢哋話之前有反映公司知，但公司冇理，仲唔畀void單改散叫。酒樓博過到多數人的關，少數人發現才處理」。

帖文引來網民討論，有人認為樓主應汲取教訓，格價後才點餐，「下次睇清楚啲計下係咪真係平、平幾多先落單，套餐真係唔代表比散叫抵」、「套餐平啲只不過係一廂情願諗法，幫你揀埋唔使攞計數機計已經係服務嘅一種」。亦有人指出，樓主選擇的食品已算相對「抵食」，指若她選其他主食，差價或高達70元，「始終要睇清楚，江湖險惡，都多謝你提醒多啲人知」。