台網民買三文治看似足料「多到滿出來」一打開原來中伏：空心的…
撰文：聯合新聞網
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偷工減料偷成這樣嗎！一名台灣網友日前疑似到早餐店買三文治，裡頭的餡料看似豐富，沒想到打開一看僅有三角「邊邊地帶」沾上一點果醬而已，讓他超級傻眼，引起網友熱議。
一名網友日前在「爆廢公社公開版」貼出兩張照片，可看出該名網友疑似到早餐店購買三文治，上頭有三層「豐富」的夾心，包含忌廉、草莓、朱古力醬等，沒想到他將三文治拆解後，發現每層果醬僅沾上三角地帶的「某一個邊邊」而已，其他區域完全空白無餡料，讓他氣到直呼：「什麼啦？難怪被說台灣是詐騙天堂。」
【圖輯】台網民買三文治中伏：「難怪被說台灣是詐騙天堂！」點圖放大看網民留言及空心三文治的照片👇👇👇
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該文引起網友熱議，表示「這…也省太多了」、「好壞哦」、「日本有的也這樣」、「成本增加，價格苦撐的成果」、「我也買過」、「切邊沾邊三文治」、「這真的很扯，但真的有少數店家真的這樣」但也有人緩頰說，有可能老闆真的忘記了，「假如（價格）是十塊，我覺得對得起良心了。」
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