初七人日開工4大宜忌　拜土地公五路財神吸金　附初九拜天公習俗

【初七人日／初七習俗／初七禁忌宜忌／農曆新年／兔年生肖運程／初九拜天公】一轉眼美好的農曆新年連假已經結束了，就算不想面對還是要面對啊！



緊接而來的開工日也正好是大年初七，打起精神一起來看看在這天以及大年初九還有哪些禁忌與習俗吧！（點圖放大了解👇👇👇）

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初七人日禁忌習俗一、開工日習俗

大年初七年假結束恢復正常上班，許多公司行號也會選擇這天做開工儀式，可以選在公司門口或者臨近的土地公廟。而公司開工拜拜的吉時建議選在午時以前完成，也就是中午11點到下午1點。此外，開工的供品除了傳統的甜點、餅乾等等，也可以針對不同行業選擇相對應的吉祥水果，譬如業務類的就可以選擇「棗子」、「柳橙」、「香蕉」取意為「早成交」。

除了祭拜地基主，還有土地公、五路財神等等，由老闆或公司負責人引領，向神明說出疏文。還有提醒老闆、主管們記得也要給員工開工紅包，象徵著開門見紅。

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初七人日禁忌習俗二、禁打罵小孩

傳說大年初七是人類的誕辰日，俗稱「人日」，既然是眾人的生日，就要以人為尊，和人爭吵或者打罵小孩都是忌諱哦！

初七人日禁忌習俗三、吃麵條

在「人日」這天，也有地方的習俗是吃麵條，寓意著用麵條纏住歲月的雙腿，取長壽之意。

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初七人日禁忌習俗四、不要遠行

大年初七又稱為「七煞日」，許多吉事盡可能避開這天進行，尤其不要出遠門以保平安。

大年初九禁忌習俗：天公生

從大年初八子時開始到大年初九，會有一系列祭拜天公的儀式，供品以素食為主，如糖果、壽桃、鮮花、水果等等，金紙也要使用玉皇大地專用的「四色金」，此外當天不要曬衣服以表對天公的尊敬。

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民俗傳說僅供參考，勿過度迷信。



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