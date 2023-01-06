阿媽竟執自己間房畀阿哥女友瞓　女網友嬲到震　網民卻讚女友識做

撰文：聯合新聞網
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近日有一名女網友抱怨，因為久久回家一次，最近突然得知自己房間被媽媽整理得很乾淨，她追問下發現是要讓哥哥的大二女友睡，她氣炸表示「明明就有客房」。

女網友在「Dcard」發文說，最近和媽媽講電話時得知她的房間被收拾得很乾淨，讓她覺得很不對勁，追問原因時媽媽當下頓住，只說了是哥哥朋友要住。

原po則認為哥哥朋友都是男生，為什麼要住她房間，媽媽此時才默默補一句「是他女友要睡」……

部分網民聽完卻大讚阿哥女友「識做」（點圖放大閱讀）：

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原po聽完整個傻眼，因為哥哥女友才和他認識兩個月，也才來過家中一次，根本沒看過人，就要讓對方睡自己房間，結果還沒反應過來之餘，媽媽又抱怨一句「我收很久，結果對方不睡」，讓原po理智線斷掉。

原po認為，媽媽打電話來不是要詢問哥哥女友能不能睡，而是沒經過同意就要擅自讓哥哥女友睡她房間，還抱怨整理完後對方不睡，其實家裡明明就有客房：「為什麼還要讓一個外人睡我房間？」

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原po三個禮拜回家後，當面問爸媽為什麼沒有經過同意就讓哥哥女友睡她房間，結果爸爸態度更誇張，認為哥哥女友沒有要睡因此也不需要說，甚至跟媽媽說是自找麻煩，她回到房間看到整理得跟客房一樣，很不像自己房間，突然覺得沒有家的感覺，「感覺很不受尊重，真的很難過」。

不少網友看完也紛紛回應，「有客房，所以到底？」、「我會直接在媽媽抱怨的時候先跟她說『你真的活該，有客房不用』硬要自討苦吃，這樣她就會比我更惱羞，然後看她惱羞我就不氣了」、「你不孤單，我也被同樣對待過，而且我是事後聽親戚說起我才知道，發了脾氣還被說我很小氣」。

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不過也有人認為，「你哥女友搞不好也是有顧慮到你才拒絕的，感覺不錯啊」、「還好哥哥女朋友很識相不睡，不然你房間真的會變成『旅館』」、「我覺得你哥的女朋友可能知道那是你的房間，不好意思睡才拒絕你媽，結果還被你媽抱怨，頗慘的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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