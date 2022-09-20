台辣妹團遇地震 集體Call男友畫面瘋傳 單身拍片者：有事的是我
撰文：聯合新聞網
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台灣連日地震不斷，從北到南都很有感，很多民眾都被嚇壞了。然而，一名網友在網路上分享地震當下的影片，身旁好友紛紛發出尖叫聲，甚至有人被嚇哭了，但影片結局曝光後，不少網友笑翻直呼：「看著看著就哭出來了！」
一名網友在「Tik Tok」分享一段25秒的影片，從影片中可以看見，一群人到台南遊玩，但在房間時卻突然收到警報，接著畫面就開始劇烈搖晃。
沒想到，下一秒又來了一個大震，一行人直接被晃倒在地上，甚至其中一位穿小背心的女生已經嚇哭……
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這時負責錄影的原PO還不斷安撫大家，「沒事，沒事，沒事了，（地震）要停了，要停了」。
地震終於停了，原PO發現同行好友全部都在打電話給男朋友或另一半，讓她忍不住自嘲「怎麼每個都在打給男朋友？只有我沒有……我感覺有事的是我」，背景還配上相當悽涼的音樂，搭配之下實在相當好笑。
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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛笑翻，「看著看著就哭出來了」、「可怕的不是地震，而是寂寞」、「最後莫名的心酸」、「我寂寞寂寞就好」、「不知不覺流眼淚了」、「結局太哭」、「最後那句最可怕」、「哈哈哈，沒男友電話可以打」、「前面驚悚片，看到後面變戲劇」、「地震震出了寂寞」、「當下還可以錄影也很厲害」、「沒有男朋友的負責錄抖音」、「好悲傷的故事」。
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