情侶巴士站鬧大交　一旁美女無辜變主角　超高轉數1句令2人齊收聲

美女人人愛看，但有女朋友的男生千萬別亂看，以免破壞感情。



有一名正妹網友在臉書透露日前在巴士站時，意外被捲入情侶吵架的紛爭當中，女方指責男友盯著女網友看，但男生哀怨地澄清無此事。

眼見女方越來越激動，這名女網友走過去講了一句話，瞬間這對情侶語塞，貼文一出笑翻眾人。

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原PO在臉書「爆廢公社二館」表示，日前在一處巴士站時，旁邊一對情侶突然大聲爭吵起來，只聽見女方怒吼：「你是不是不愛我了？」

男生一臉莫名其妙且慌張地問說：「我沒有啊！我怎麼了？」

女生則指著原PO說：「我看你一直看那女的。」突如其來的指控讓男生和原PO都傻眼。

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不管男生怎麼澄清表示自己沒有在亂看，女方都聽不進去，還不斷地大哭。原PO這時走了過去，接著用很低沉的聲音說「抱歉啦，我有男生生殖器，別怕」，話一講完，這對情侶瞬間不講話，女生也不哭了，原PO點個頭後就默默離開巴士站。

奇葩的遭遇讓眾人笑翻天，「你人好好，救了他們的感情」、「女生想太多了，應該只要是女的，對她來說都是威脅」、「糟！又一個直男要彎了」、「ＸＸ，有畫面」、「結果換女的糾纏你」、「下一秒女生又開始哭：你連男的也要看」、「不就還好她沒有要求驗明正身」、「為了救那男的你好犧牲，我該稱呼你一聲女漢子嗎？」、「這麼可愛一定是男孩子」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

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