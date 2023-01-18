農曆新年貼揮春禁忌　大門貼「春」字一秒變妓院｜附撕揮春教學

撰文：Bella儂儂
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【揮春／春聯／農曆新年／2023兔年生肖運程】過年最重要的除了吃團年飯之外，「貼揮春」更是不能忽略！象徵著揮別不好的一切，新的一年一切都會順順利利。

但你知道嗎？貼揮春其實也有禁忌！大門口該貼什麼揮春竟跟「桃花」有關，什麼時間貼揮春最旺？還有撕揮春的殘膠該怎麼處理，就讓家務達人告訴你！（點圖放大了解👇👇👇）

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這個時間貼揮春最適合

揮春應該什麼時間貼最適合？以前長輩總說要在中午前貼揮春才會旺旺旺，原以為只是爸爸想要寫還不睡懶覺的謊言，沒想到這不是騙小孩！有台灣民俗專家表示「貼揮春最好的時間就是在除夕的早上6點～中午12點陽氣最重的時間」且還要把舊揮春撕破，代表將去年不好的運勢一一破除，貼上象徵新開始的新揮春，有除舊布新的意思，今年除夕可別再睡到中午啦！

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大門不能貼「春」

揮春款式那麼多，到底要怎麼選才不會錯？家裡大門口千萬不要單貼一個「春」字，可以用對聯或是「福」之類的揮春代替，有一說法是說古代只有聲色場所會在門口貼「春」，演變至今則象徵招來爛桃花或是不好的姻緣等，不只單身者要避免，有對象的你更應該小心！「春」字可以倒貼在窗戶、冰箱有財到的意思。

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搞笑揮春有禁忌？

現在揮春花招可是多到數不完！像是錢多花不完、桃花滿滿之類的，雖然看起來有趣，但其實也暗藏玄機！一些考生會在家裡貼「包中」之類的揮春，這可是要小心，有可能不只好事包中，就連壞事也會包中，看到這類的揮春可別又為了幽默而採禁忌啊！

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撕揮春有妙法！

除了貼揮春有禁忌，「撕揮春」也是一門大學問！每次把舊揮春撕下來總會有醜醜的雙面膠痕跡該怎麼辦？家務達人不藏私告訴你，可以在撕揮春時一邊用吹風機吹熱風，讓膠軟化便能一口作氣撕乾淨。如遇到殘膠可酒精噴霧或是去漬油來來消滅，切記若牆面有使用油漆應避免，以免去除殘膠不成，牆壁掉漆可就尷尬了！

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