大掃除｜浴室最難清潔位置大公開　用白醋梳打粉除頑固污跡好有效

新年來臨，又是時候為家居大掃除，這時才發現最難清潔的是浴室？有些人家中的浴室比較少打理及清潔，令浴室積聚陳年污垢，日積月累下更難以清潔，想要徹底為浴室清除污垢，其實不難。今回裝修佬就教你善用家中的小物，只要適當地運用3款家居常用物件，一秒變成天然清潔劑，既能省錢，亦可以為浴室做清潔，輕鬆刷洗一下就能變乾淨！



浴室最常出現的問題



想要清潔浴室時，不難發現最難清潔的地方是磁磚縫隙之間的掃口，當中好大可能會產生水垢，或者出現乏黃，形成黃斑，有些陳年污垢甚至肉眼難以看見，到底該如何是好呢？事實上，未必一定要使用坊間的充滿化學成份的清潔劑，只要3件家居常見小物，也可以自製天然清潔劑，就可以將浴室內地板、磁磚及牆壁上的黃垢、霉菌通通清走。

清潔小物（1）：梳打粉

第1款小物是廚房烘焙用品中不時會出現的梳打粉，只要配合牙刷等刷具進行刷洗，就能將水垢清走。刷洗之前，最好先移開該位置的物品，尤其是排水孔附近的浴室用品。然後拿出蓮蓬頭，以熱水輕輕清潔需要刷洗的位置，再撒上梳打粉，也可以加入少量檸檬酸粉。隨後在撒上梳打粉的位置以牙刷不斷刷洗，大概10分鐘後再以溫水沖洗，等待梳打粉完全溶解，乏黃的水垢及霉菌就會沖走，有效對付頑固污漬，磁磚、地板、牆壁都能沖洗乾淨。

以白醋擦拭洗手盆或水龍頭上的污漬，是十分有效的除垢方法。（資料圖片）

清潔小物（2）：白醋

第2款也是廚房常見的煮食用品，你未必會想到白醋可以用作清潔浴室，其實白醋確實有效分解鹼性污漬，也有除臭殺菌作用。將白醋和水混合，比例大概為1:1，向要清潔的地方噴灑，再以報紙擦拭，也可以清走水漬。以白醋擦拭洗手盆、水龍頭上的污漬，可以去除污垢；若馬桶有殘留的排泄物痕跡，或是牆壁、磁磚上有水垢，只要以白醋沖洗，就能清走浴室中的異味。

白醋確實有效分解鹼性污漬，也有除臭殺菌作用。（資料圖片）

清潔小物（3）：漂白水

第3款小物是清潔常用的漂白水，除咗漂白衣物，也可以用作清潔，想要清走浴室的霉斑，就是最好的消毒好幫手。例如在浴缸中注入清水，再混合少量漂白水，浸泡約10分鐘後排走溫水，最後以清水沖洗一次即可去污。而排水口更加是不可忽視的地方，要預防浴室滋生細菌，定期將1:99家用漂白水倒入排水口內，就可以清潔水管及排水口，減少細菌，避免發出異味，抑制病毒。

雖然3種小物可以幫助清潔浴室水垢，但謹記清潔並非1年做1次，而是需要持續地清潔，才可令浴室保持光潔亮麗，否則以後日積月累也會產生難以清除的黃斑，所以千萬別只是新年大掃除才清潔一次喔！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：按此

作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

