泰國大象天生「戴假髮」睇落好萌原來係胎毛　時尚髮型藏實用功能

動物都會戴假髮？最近一組照片在網路上掀起熱議，一隻雌性大象天生擁有濃密毛髮，乍看就很像戴一頂「齊陰假髮」在頭上一樣，可愛的樣子吸引網友朝聖，但其實這隻大象已經不是年輕妹妹了，而是阿婆等級的老大象。



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綜合外媒報導，泰國清邁湄登大象園區一隻叫做「邦媽(บุญมา)」的雌性大象最近受到不少網友熱議，原因是因為牠的頭上竟然有濃密的毛髮，看起來就像是戴一頂可愛的黑色齊陰假髮在頭上一樣，但這可不是假髮，而是與生俱來就有的毛。

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大象在年幼時期頭上跟背上都會有稀疏的胎毛，主要幫助散熱，長大後就會慢慢掉光，只剩下尾巴還有毛髮殘留，但邦媽是屬於比較特殊的個體，牠直到長大後頭上的毛髮依然相當茂盛，隨著時間流逝越長越長也越長越厚，頭髮濃密的模樣讓不少喜愛大象的網友都嘖嘖稱奇。

別看大象邦媽戴著這頂「假髮」超可愛，其實牠已經是一隻超過70歲的大象婆婆，目前的牠已經從大象園區退休，在養老區過著每天都很悠閒的生活，而牠獨特的頭髮造型也成為觀光客們討論的重點。邦媽的照片在網路上瘋傳，網友留言表示「完全看不出來牠已經這麼老了」、「齊瀏海也太可愛了吧」、「感覺是個少女結果居然是老太婆」。

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