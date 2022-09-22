泰國「豬肉娟」換iPhone 14　連過千私密照賣舊機　竟叫到呢個價

泰國網紅卡南（Qanan Kanokyada）身材火辣，在IG上有超過50萬名粉絲，她最近因為買了iPhone 14，便在臉書上出售自己的舊手機iPhone 12pro Max，結果網友竟然喊價到40萬泰銖（約8.3萬元港幣）。



卡南的社群平台上充滿穿著清涼的養眼照，她在轉賣手機時表示，相簿中有高達5萬1529張照片、528部影片，這些她都將保留給手機買主，引起粉絲轟動狂喊價。

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卡南賣手機的貼文累積超過3000則留言，最高喊價來到港幣8.3萬元。

目前卡南還沒決定要把手機賣給誰，但她承諾不會將影像內容刪除，因為這些東西對她來說是家常便飯，不用擔心外流問題。

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