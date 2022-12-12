慘！40歲女背痛好不了　驚揭患胰臟癌　醫生看X光片巨型腫瘤傻眼

【胰臟癌／症狀】如果有莫名好不了的背痛就要小心了！有台灣醫生分享病例，一名不煙不酒的40歲家庭主婦，半年來出現背痛、肚子脹症狀，求醫才發現原來胰臟已有一顆3厘米腫瘤，而且肝臟裏有很多顆轉移的腫瘤，估計是胰臟癌擴散，令醫生都震驚地表示「我傻眼了」，又警告如有腹痛腹脹或背痛，就要留神。根據本港醫管局智友站，胰臟是本港第六大癌症殺手，如出現持續腹痛、背痛等6大症狀，就要及早求醫。



如果有莫名好不了的背痛就要小心了！（示意圖，Sasun Bughdaryan／Unsplash）

台灣胰臟醫生林相宏於Facebook分享病例，一名家族有乳癌病史的40歲女子，平時不菸不酒，「就是一個正常的家庭主婦」，但近半年開始卻出現背痛、肚脹症狀，因此進行胃鏡及超音波檢查，但初時未見異狀，開始服用腸胃藥，「不過藥愈吃愈沒效，肚子愈來愈脹」。

後來女子抽驗癌指數，發現胰臟癌指標已嚴重超標，於是找他求診，沒想到一進行超聲波檢查令他相當震驚，「相隔了幾個月，我再做一次超聲波，（看到X光片）我傻眼了」，原來女子的胰臟已經有一顆3厘米腫瘤，而且肝臟裏面有很多顆轉移的腫瘤，「看起來已經是胰臟癌擴散了」。

林醫生表示，該個案可以從家族史、症狀到抽血化驗，「都提醒了我們非常多值得注意胰臟的地方」，提醒和胰臟癌相關的基因，同時也容易罹患乳癌、卵巢癌、大腸癌，故有以上癌症家族史的人，建進行基因篩檢，釐清胰臟癌風險。

林醫生又說，雖然早期胰臟癌有七成是無症狀，但統計數據顯示，在有症狀的族群中，三成出現腹痛、腹脹，一成則有背痛，其中胰臟尾部腫瘤的病患幾乎都會有背痛症狀，認為這是一個警號；另外，他提到血糖上升可能是胰臟癌早期唯一症狀，「尤其年紀愈大得到糖尿病風險越高，50歲以上體重反而下降，家族沒有糖尿病，只有你血糖上升，記得檢查你的胰臟」。

胰臟癌6大症狀要及早求醫



根據本港醫管局智友站，胰臟癌（Pancreatic Cancer）是本港第六大癌症殺手，每年有近500人死於此症，發病年齡約在70歲左右，男女患病機會大致相同。

根據本港醫管局智友站，胰臟癌（Pancreatic Cancer）是本港第六大癌症殺手。（示意圖／gettyimages）

智友站提醒，如有以下6個症狀，就可能患上胰臟癌，要及早求醫：

1）上腹部出現與飲食無關的持續疼痛, 並會反射至背部

2）食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

3）出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

4）體重短時間內銳減

5）上腹部出現固定、堅硬的腫塊

6）腹水

