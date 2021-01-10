極惡心！外賣麻辣魚片米線驚見煙頭　網民嬲到震報食環：仲咬咗啖

疫情下政府禁堂食，不少市民也要靠外賣醫肚，最令人崩潰的莫過於回家準備開餐才發現食物出問題。有網民早前於香港仔一食肆購買外賣麻辣米線，沒料進食期間發現咬到異物，吐出一看竟見到煙頭，頓時感到惡心並立刻致電投訴。樓主怒指餐廳職員拒承認責任，僅退款了事，愈想愈生氣下最終向食環署反映事件。

網民林小姐早前於香港仔1間餐廳購買外賣米線，沒料在碗內發現煙頭，事後怒極向食環署投訴。（fb「中伏飲食報料區」圖片）

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網民林小姐前日（8日）下午於facebook「中伏飲食報料區」發文，指於香港仔1間上海餐廳購買外賣麻辣魚片米線，上海粗炒及鍋貼等食物。回家開餐時在米線中發現異物，一看驚見是二手煙頭，「仲要咬咗啖，勁惡心」。

她「嬲到震」即時致電餐廳，其後再帶同出事米線到店要求退款，「我就講咗句『個煙頭白色㗎，搵返個同事出嚟啦』」，惟店員堅持「點會呀，我地廚房都冇人食煙㗎」，最終僅退款了事。

林小姐指，搬到香港仔2年來首次光顧該餐廳，沒料「一食就瀨嘢」，直言「下次唔會再幫襯」。她續指事後「愈諗愈嬲」，故再向食環罯反映事件，獲相關職員回覆指日內將會巡視餐廳。

帖文引來網民關注，不少人認為事件嚴重，擔心林小姐的健康，「黐線㗎！如果佢有肺炎點算？即刻叫佢賠錢做身體檢查」、「退錢冇意思，麻煩樓主叫舖頭賠錢畀你，去檢測3次先」。

亦有網民分享親身經驗，指涉事餐廳衛生一向有問題，故贊成林小姐向政府部門反映，「上次我隻佬食咗佢個擔擔麵，痾咗幾次差啲脫水啊陰公」、「上次叫外賣，碟菜有小強」、「見過門口飽點師傅食煙，不再幫襯」。

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