兔年養兔？阿女扭計想養兔　港爸憂受宣傳影響：出年唔想養點算？

每逢寵物生肖的年份，都有人想要飼養相關動物，近日就有港爸發文指兔年將至，街上有很多兔仔宣傳品，「搞到阿女最近鍾意咗兔仔，仲成日話好想養兔仔，係咁扭計話要養」。樓主恐女兒只是三分鐘熱度，擔心明年不是兔年便失去興趣，「之後就唔理隻兔仔？」。但另一方面又認為養寵物可以培養小朋友責任心，因而猶疑應否讓女兒養兔。許多網民認為飼養寵物是一生的事，不應因為女兒一時興起而決定飼養，籲樓主三思。

香港兔友協會呼籲市民考慮飼養兔兔前，應要對兔兔有初步了解，同時鼓勵以領養代購買。



樓主認為養寵物可以培養小朋友責任心，猶疑是否讓女兒養兔。（Pablo Martinez@Unsplash）

該名港媽在香港討論區以「兔年阿女話想養兔仔，畀唔畀佢養好？」為題發帖，指來年是兔年關係，街上比較多用兔仔作宣傳，女兒看見便不斷扭計表示想養，但樓主認為養寵物是一生一世的事，擔心對方只是一時興起，「今年兔年阿女先話想養，咁出年唔係兔年會唔會就唔想養，之後就唔理隻兔仔？」。

另一方面，樓主認為養寵物可以培養小朋友責任心，但如真的要養寵物，他和太太比較喜歡易養的貓狗，無奈稱「好彩今年係兔年，阿女先嘈話要養兔仔，如果其他生肖年動物，都唔知點畀佢養」，但猶疑應否讓女兒養兔。

每年復活節過後，就有不少兔兔被棄養。(資料圖片)

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香港兔友協會在facebook發文表示，快要踏入兔年，又是該會甚為頭痛的一年，因以往兔年總會有不少人因為應節或看到可愛的兔子裝飾，而在未經深思熟慮下花錢買兔，但很多飼主對飼養兔兔缺乏基本知識及生活所需沒有認知，最後導致不少兔兔被棄養，或被放逐在街上，甚至死亡。

兔協指兔兔外表萌萌，而且體型較一般貓狗小，令不少人誤以為牠們容易照顧及飼養，但當中有不少誤解，故此呼籲市民考慮飼養前，應要對兔兔有初步了解，同時鼓勵以領養代替購買。

每年復活節過後，就有不少兔兔被棄養。(資料圖片)

網民則普遍認為不應因女兒一時興起而決定飼養寵物，更表示責任心能從其他方面培養，「咪畀藉口自己，沖涼執書包都可以培養小朋人嘅責任心」、「當然唔畀佢啦，唔通虎年就養老虎、狗年就養狗、蛇年就養蛇咩」；更有人揶揄樓主，「牛年記得買頭（牛）畀個女養」。

另有人提出多個問題，望樓主考慮清楚才決定，「父母照顧和打理兔子能力較子女高，所以責任最大，消耗時間和精神最多」、「有機會咬損手指流血，阿女會不會害怕被咬？」、「兔仔好脆弱容易病，睇獸醫又好貴，餵牠吃藥又不容易」；有人則建議可以先做資料搜集，「可以叫個女先搜羅養兔仔資料，看看自己有沒有能力承擔養育寵物兔的責任，再討論和研究可能性」。