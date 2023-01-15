新買日本平底鑊一刷即花　網民用呢樣工具中伏　消委會教咁樣保養

農曆新年將至，家家戶戶都準備大掃除及添置家居用品迎接新年。有網民日前發文，指近日購入1隻日本製平底鑊，獲店員告知鑊面並無塗層。樓主回家遂打算清洗新鑊再使用，沒料以百潔布洗擦後卻發現「中招」，鑊面竟出現多條白色刮痕，只好發文求助。帖文引起討論，不少人指樓主洗鑊方法出錯，稱百潔布已將鑊刮花，甚至直言「可以買過隻」。



有網民日前購入1隻日本製平底鑊，獲店員告知鑊面並無塗層，回家以百潔布洗擦後卻發現「中招」，鑊面竟出現多條白色刮痕。（fb「上水人大聯盟」圖片）

該名網民於facebook群組「上水人大聯盟」發文，指早前購入1隻日本製的「生鐵煎pan」，獲店員告知鑊上並無塗層。樓主回家後便打算「開鑊」，並以百潔布及洗潔精清洗新鑊，沒料洗後鑊面竟出現狀似刮花的明顯白痕，令她非常不解：「有冇邊位大俠解釋一下？係唔係要刷到全部白晒先可以用啊？」

不少網民看過相片，也質疑樓主所買的並非生鐵鑊，又認為她用錯工具，導致在清洗過程中誤將新鑊刮花，「你應該用咗百潔布大力刷，因為用海綿嗰邊無可能刷到個煎pan見晒銀底，而呢啲煎pan最好唔好用百潔布刷，就算用百潔布都唔好咁大力刷」、「咩牌子？睇個樣唔多似生鐵，我公司隻生鐵刷足幾年都無咁樣」。

有人更直接指，樓主的新鑊已「報銷」，建議她若認為店員銷售手法不當，應返回店舖查詢，「咁就終結咗隻鑊嘅一生」、「果然洗到立立令，不過唔可以用了」、「鐵鑊應該不會咁，最多有刷痕，你呢隻應該係塗層嚟，要扔喇，喺邊買呀？店員好似伏咗你」、「如果sales話可以用百潔布擦洗的話，你就拿去更換」。

消委會曾分享使用及保養易潔鑊的秘訣，指首次使用新易潔鑊前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗鑊面。而煮食時應先放食油或水，並以低至中火烹煮，不應以大火高溫乾燒易潔鑊，因大火有可能會縮短塗層的壽命及引致鑊身變形。另外，消委會提醒市民不應在鑊面切剁食物、或以金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層；每次使用易潔鑊後亦要清洗乾淨，以防積聚污漬，影響不粘效果。