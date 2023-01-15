惡人先告狀？連cut3線撞巴士　女司機落車竟鬧車長：你踩快啲吖嘛

駕車時最重要的就是一眼關七、守法忍讓，一時不小心隨時釀成嚴重意外。網上流傳「車cam」短片，1輛七人車連切3線，疑未有留意路面狀況，車頭與另1輛正於中線行駛的巴士輕微碰撞。事後七人車女司機落車了解，竟直接怪責巴士車長，「你踩快啲吖嘛」，又質疑對方同時切線釀成意外。影片引來網民討論，不少人狠批女司機惡人先告狀，認為她「硬cut」在先連累巴士急停，又批評其駕駛態度惡劣，「咁揸車態度已經夠衰，個人仲衰」。



網上流傳「車cam」短片，1輛七人車連切3線，車頭與另1輛正於中線行駛的巴士輕微碰撞。事後七人車女司機竟直接怪責巴士車長，「你踩快啲吖嘛」，又質疑對方同時切線釀成意外。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

相關巴士「車cam」影片於多個駕駛群組及討論區流傳，片段顯示事發時間為周五（13日）黃昏約6時，地點為長沙灣道往深水埗方向近萬利中心對開。片中可見，巴士正沿中線行駛，期間1輛七人車從快線突然切入，並於數秒內「連cut 3線」，即使巴士已急停閃避，仍遭七人車擦撞車頭。

兩車碰撞後巴士停於原地，七人車則已駛至左線燈位，巴士車長多次響咹示意發生意外。女司機遂下車與車長理論，惟她離開座駕時未有「打死火燈」提醒後車。車長一見女司機便責罵她的駕駛態度，沒料女司機未有道歉，反而反駁「我係cut線呀，咁你踩快啲吖嘛」，又質疑巴士車長事發時同時切線導致意外。車長聞言無奈又憤怒，未有繼續與女司機爭論，僅斥「你識唔識揸車㗎，阿姐」，並提出報警處理。

車長一見女司機便責罵她的駕駛態度，沒料女司機未有道歉，反而反駁「我係cut線呀，咁你踩快啲吖嘛」，又質疑巴士車長事發時同時切線導致意外。（YouTube「車CAM特警」影片截圖）

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影片引來網民瘋傳討論，不少人批評女司機駕駛態度惡劣，更直指她惡人先告狀，「學揸車重點就係唔好影響其他道路使用者，你轉線要唔影響人哋，要人停車收慢讓，呢啲係咩心態，仲適合揸車？」、「踩brake都撞，仲叫人踩快啲，呢啲真馬路炸彈」、「連cut三線衰咗重要唔知錯真係好癲」、「我係女人都幫佢唔落，搭巴士啦」。