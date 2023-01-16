港製口罩│HK-M Mask香港口罩科技今日結業　推多款優惠　網民不捨

【HK-M／HK-Mask／香港口罩科技／香港口罩】新冠肺炎疫情下，不少香港口罩品牌應運而生幫助港人渡過難關，然而「HK-M Mask（香港口罩科技）」於Facebook宣布，今日（1月16日）是其最後一日營業，並推出多款優惠，明言「大家仲想買我哋口罩要把握最後機會，今日唔買就再唔會有機會買到㗎喇」。結業消息一出引來大批網民不捨，紛紛留言感謝，「多謝您們，疫情到現在仍然用緊，攜手離開疫情，辛苦晒你哋」、「多謝您們完成歷史使命」。



「HK-M Mask（香港口罩科技）」於Facebook宣布，今日（1月16日）是其最後一日營業，並推出多款優惠。（Facebook）

「HK-M Mask（香港口罩科技）」於Facebook發帖宣布結業消息，「多謝大家一直對我哋HK-M嘅支持，我哋要正式同大家講拜拜喇。今日（1月16日）係我哋HK-M最後一日營業。希望疫情早日完結，大家身體健康」。

「HK-M Mask（香港口罩科技）」又呼籲想買其口罩的人，要把握最後機會，「今日唔買就再唔會有機會買到㗎喇」。

「HK-M Mask（香港口罩科技）」部份款式▼▼▼

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根據網站資料，今晚11時正會是「最後截單」限期，而目前網站推出「購買滿300元或以上即送30片KM99白色（獨立包裝）」、「購買滿350元以上贈送20片口罩（款式隨機）」及「購買滿買500元以上即享全單7折」優惠，發貨日期於下單起計5個工作天內安排寄出。

「HK-M Mask（香港口罩科技）」強調，今晚「最後下單」時限過後，已訂貨顧客仍可到網站查詢貨品狀況，Facebook、WhatsApp等聯絡渠道仍會有人回覆。

結業帖文一出引來網民關注，紛紛大表不捨。（Facebook）

結業帖文一出引來網民關注，紛紛大表不捨，「疫情一開始就幫襯你哋公司嘅口罩，真係唔捨得」、「多謝您們，疫情到現在仍然用緊，攜手離開疫情，辛苦晒你哋」、「一直買了好多次，大家都加油，身體健康」、「最後一隻第一版同第二版天蠍座口罩，唔捨得用，應該會一直珍藏着，多謝您們完成歷史使命」、「謝謝，前程錦繡」。