年廿八洗邋遢｜新年大掃除有禁忌　裝修佬教清潔全屋次序快捷乾淨

農曆新年之前有一個傳統習俗，多數人會於年底前進行大掃除，民間一般是農曆初一前兩天，意味「送舊迎新」，招來福氣和財運，因為傳說「廿八」諧音為「易發」，所以都有句說法係「年廿八洗邋遢」。傳統來說，新年前大掃除可以將過去一年的厄運清走，迎接新一年的開始，正月初一起則不准打掃。今回裝修佬就提提你如何不請清潔公司人員的情況下，有效率地為家居執屋兼做清潔，能夠徹底清潔乾淨，又可以省錢又省時間的秘訣。



大掃除的方法是由上而下、從裏到外地做清潔。（GettyImages）

大掃除禁忌

有些人工作忙碌，趕不及新年前打掃，這個時候就要注意大掃除的禁忌。當然沒有硬性規定一定要年廿八當日做清潔，只要大年初一前清潔妥當就可以了，這樣還有1至2天時間執屋和做家居清潔。因為新年大掃除傳統有不少禁忌，比如是農曆大年初一不可打掃，也不可以勞動，所以切勿在新年期間進行大掃除喔！

清潔的時候，還需要注意一些細微禁忌，比如是不要用碌柚葉水抺神像，以免有所冒犯。家中的揮春需要每年更換，棄掉舊揮春時，就可以換上新的揮春。而米缸內也需要填滿，切忌令米缸空空如也，米缸「常滿」才可以代表衣食無憂。

大掃除小技巧



棄舊換新

所謂新年大掃除，其實亦可以稱作「撣塵」，即是「除舊」的意思，表示將舊有的不如意事、舊物或霉運清走，包括消災解難，或者改掉陋習，換來新物，代表「除舊迎新」。最簡單的方法就是將屋內不必要舊物換走，丟掉舊物，買來新物件，例如是丟棄舊衣服，買下新衣服。

斷捨離，就是要捨棄所有不需要的東西，即使是難捨難離的物品，都要決心放下，囤放太久的東西通通清走，這樣才可以做到「除舊迎新」。（《螢之光》劇照）

斷捨離

大掃除其實還有個大前提，就是近年流行的「斷捨離」文化。所謂斷捨離，就是要捨棄所有不需要的東西，即使是難捨難離的物品，都要決心放下，囤放太久的東西通通清走，這樣才可以做到「除舊迎新」，換走舊物，在新一年重新開始，室內空間也會變得更大。

採用碌柚葉清潔

傳統來說，民間習俗是會以碌柚葉洗澡，也會以碌柚葉浸於清水中，用作清潔家居每一個角落，可以是以浸過碌柚葉水抺乾淨家居，也可以用碌柚葉水噴灑每個角落。民間說法指這樣可以清走霉運之餘，也可以帶來好運。

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全屋清潔次序

打掃的時候，有些人會先從地板開始清潔，但其實最好的方法是由上而下、從裏到外地做清潔，才會又快又乾淨。從房間打掃至大廳，最後再掃到大門口處，這樣才可以指送舊迎新，將霉運掃走，迎接新一年。

至於由上而下的清潔次序意思則是由天花、冷氣機等高點開始，然後逐步蔓延至牆身、雜物，最後才清潔地板。因為清潔的時候天花、牆壁的灰塵會跌在地板上，如果先清潔地板，地面在清潔其他地方法都會陸續有灰塵掉下來，結果還是需要再清潔地板一次。

清潔小秘訣

用布擦拭清潔的時候，不妨先以乾布擦拭一下表面，比如是除塵紙，然後才以濕布沾水清潔，最後就以乾布再擦拭乾淨。

大掃除清潔時，不妨善用家中的物品，例如是梳打粉、檸檬、白醋、牙刷，以至能有效殺菌的漂白水。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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