大掃除悲劇！人妻床底發現丈夫私己錢　反應令夫心寒：像劫後餘生

【大掃除2023】農曆新年前大掃除，隨時有意外收穫？湖南有人妻趁農曆新年前大掃除，沒想到打開床板竟發現藏在床底的「私房錢（私己錢）」，當場扶床大笑，而丈夫目睹妻子反應一刻心寒，「心裏就「咯噔」一下，（心想）完了」，最終有「劫後餘生」感覺。影片引來網民熱議，不少都同情丈夫遭遇，又提醒其他丈夫，「年底打掃衞生了，各位收藏家及時轉移財產」。



農曆新年前大掃除，隨時有意外收穫？（影片截圖）

綜合內地媒體報道，事發周日（1月15日），湖南婁底1名人妻趁農曆新年前大掃除，沒想到竟意外發現丈夫藏在床底的「私房錢」，當即扶床大笑。從影片見到，床底下放滿了鈔票，全是100元人民幣大鈔，總額數也數不清，而該人妻不斷翻取鈔票，鏡頭外也感受到其興奮開心。

湖南婁底1名人妻趁農曆新年前大掃除，沒想到竟意外發現丈夫藏在床底的「私房錢」，當即扶床大笑。（影片截圖）

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丈夫憶述，當日其妻子正在房間內大掃除，沒一會就聽到妻子在房間裏面大笑，意會到「大件事」的他立時心寒，「我當時心裏就咯噔一下，（心想）完了」，於是跑入房「守關」。但令丈夫慶幸的是，其妻子全副心思在放在錢上，沒有在意他偷藏「私房錢」，直言「有種劫後餘生的感覺」。

丈夫又說，這些「私房錢」他已存了快1年，「只要幹活收到現金，就會丟一點進去，多少錢是真不知道」。

丈夫說，這些「私房錢」他已存了快1年， （影片截圖）

影片引來網民熱議，不少人同情丈夫遭遇，「可憐，一個大男人還要藏錢！」、「好吧，全部充公了」、「這算不算家暴？如果性別反轉，還算不算家暴？」、「好多錢」、「一點也不好笑！這是個悲傷的故事！」，也有網民笑言「「只有勤快的老婆才能發現『私房錢』」、「老婆：真驚喜啊，突然這麼多過年紅包」、「年底打掃衞生了，各位收藏家及時轉移財產」。

亦有網民質疑只是「做騷」博流量，「現在誰的私房錢還存現金啊？」、「秀的吧」、「編，繼續編，用現金的人少」。