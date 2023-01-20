1人遲到所有同事扣人工！無良公司連坐法剝削員工　勞工法例咁講

上班後有糧出是天經地義的事，有網民於討論區發文爆料，指其任職「炒散」兼職的公司，最近聘用新的外判公司負責編更及出糧。新公司接手後即更改員工上班要求，明言即日請假需要賠償等同1日薪金的「代通知金」，又指若有員工遲到，所有同事亦要「連坐」，一同扣人工作為懲罰。相關安排令樓主非常不滿，甚至質疑公司或已違反《僱傭條例》，直言不介意重新搵工，「搵過份（工）好小事，但唔想放過呢間賤種公司」。



有網民於討論區發文爆料，指其任職「炒散」兼職的公司更改員工上班要求，質疑公司或已違反《僱傭條例》。（《上司實習生》劇照）

「小弟都係想趁sem break（學期中休假）賺下零用，冇遇過啲咁X街嘅公司，玩連坐法同埋拖糧拖足成個月！」該網民於連登討論區發文，表示之前於1間公司擔任「炒散」兼職，僱主將員工編更及出糧事宜外判，而近日僱主更換外判公司，新公司甫接手便大幅更改對員工的出勤要求。

樓主指，負責管理兼職的新公司要求，所有員工必須於上班時間前提早10至15分鐘「打卡」準備，遲到10分鐘或以上便須扣除1小時的工資，而遲到3小時或以上更會被扣半日薪金。新安排實施數天後，新公司再「加辣」，表示若1名同事遲到，當日上班的所有員工亦要一同受罰被扣人工，變相推行「連坐法」，「如果嗰日唔好彩有條友遲到3個鐘，咁當日所有員工就會扣一半糧」。

除此之外，樓主指新公司不接受員工即日請假，僅容許員工提供當日醫生證明請病假，或「搵朋友代返工」，否則會自動扣除相等於一日人工的540元「當作代通知金」，「即係冇咗嗰日嘅人工之外，要再倒貼多一日嘅薪金」。至於出糧方面，樓主指新公司表明會於工作月份之後1個月的25日才支付薪金，「一月嘅薪金會喺二月廿五號先收到」，質疑安排已屬「拖糧」。

對於新公司的安排，樓主感到非常憤怒，狠斥公司「剝削啲員工仔」，明言打算向勞工處投訴，又指已打算不再繼續於該公司工作，惟不想放過無良公司，「唔做㗎啦，但都想睇下告唔告到，唔想放過佢」、「搵過份part time唔難，唔想件事就咁不了了之」。他同時呼籲其他曾「中招」的員工一同提供證據，「始終我返咗呢間先幾日，冇咁多證據喺手，但佢應該有接好多外判嚟做，希望其他人有跟開佢返，見到呢個post可以企埋出嚟」。

不少網民看過帖文內容亦建議樓主先向勞工處反映，又指涉事公司的「遲到連坐扣薪」懲罰或屬無理扣薪，「勞工法例遲到只可以遲幾多扣幾多，唔可以扣多，呢個位同連坐一定係犯法，你自己試一試，佢夠薑扣就勞工處見」、「做完嘢佢無準時出應該出嘅糧就可以上得去告」、「睇清楚勞工處睇下勞工法例，去開定case先，前前後後要有心理準備搞好耐」。

樓主狠斥公司「剝削啲員工仔」，明言打算向勞工處投訴，又指已打算不再繼續於該公司工作，惟不想放過無良公司。（《上司實習生》劇照）

香港法例第57章《僱傭條例》列明，僱主有權向缺勤員工扣除工資，但只能扣除實際缺勤時間的工資。不過法例並沒有提供公式計算「實際缺勤時間的工資」，僅要求僱主扣除的薪金在合理範圍內，否則或屬非法扣除工資，一經定罪，僱主最高可被罰款10萬元及監禁1年。

另外，工資須在工資期（一般為1個月，視乎僱主的計算方法）最後一天完結時到期支付，在任何情況下不得遲於工資期屆滿後7天，因此樓主任職的公司若以1月1至31日為工資期，則必須於2月7日或之前向員工支付薪金。僱主如果未能依時支付工資，須就欠薪支付利息給僱員，如故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 35萬元及監禁 3 年。

不過，《僱傭條例》只適用於根據僱傭合約受聘的僱員及其僱主，而只有根據僱傭關係受聘的僱員才可享有《僱傭條例》下的各項福利和保障，並不包括「判頭或自僱人士」。因此，為避免誤會或爭拗及確保權益，勞工處建議在訂定合約前，必須根據雙方的意願，了解彼此合作的性質，辨清自己屬於僱員還是判頭或自僱人士的身份。