中年上司英文名叫Baby　打工仔每日相處感崩潰　網民教咁做免尷尬

所謂「唔怕生壞命，最怕改壞名」，1個合適的英文名對在職場發展尤其重要。有打工仔近日於討論區發文，指公司一向以英文名稱呼各職級的同事，但其中年女上司剛好名為「Baby」，令他無論面對面溝通或是電郵來往也感到非常難受。網民看過帖文也爆笑，亦有人提出1招解決，希望幫忙樓主避免尷尬情況。



有打工仔近日於討論區發文，指中年女上司英文名為「Baby」，令他無論面對面溝通或是電郵來往也感到非常難受。（《大叔的愛》劇照）

「好X荒謬！」該名打工仔早前於Dcard討論區發文，指其任職的公司不分職級，一向以同事的英文名互相稱呼。不過「好死唔X死」，樓主指其年約40多歲的女上司英文名為「Baby」，令他每日與對方相處也感到非常難受。

他形容，每天上班時有不少情況需要與女上司溝通，但無論是面對面討論公事或是電郵來往，他亦要稱呼對方的英文名，「每次Send email畀佢都要『Dear Baby, Hi Baby』，叫佢就要『Baby想問……』」，形容「場面極度噁心」。

有網民曾在討論區分享，指自己認識的人不乏奇怪英文名，你又認識幾多個？▼▼▼



+ 18

網民看過帖文也爆笑，直言單憑樓主的形容也感到其崩潰，「你諗下如果你同佢出去同其他公司開會……」、「你下次試下嗲啲咁叫佢個名『Baby』，話唔定可以挑起佢芳心，升職加薪都唔使愁，可能你下半生都唔使努力添」；有人則提供解決辦法，「下次叫返佢個姓，例如『Ms Chan』，你怕太Formal（正式）咪『Ms. Baby』，個心無咁惡頂」、「嗌『Baby姐』會唔會好啲」。

亦有網民分享，稱遇過不少人也改了令人不知所措的英文名，令平日普通不過的溝通也變得奇怪，「朋友個同事叫『Honey』，send親email都好似多咗個男朋友咁」、「遇過有個人叫『Seafood Wong』」、「識一個人叫自己做『August』，又識一個人叫自已做『Chaos』，我心諗點解你唔叫自己做『Disaster』」。