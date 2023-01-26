「通靈神女」新年化身「最美侍女」照片瘋傳 網民讚：超級有誠意
撰文：中天新聞網
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網紅歌手「通靈神女」甄馨在大年初一化身「最美禮生」，應慈惠宮的徵召擔任禮生（祭典司儀或侍女），展現前凸後翹的火辣身材，大批網友一早起床就暴動，直呼：「這裝扮很可以，好想一起走春啊！」
甄馨表示，在執行禮生任務的過程中，對神佛出現強烈感應，讓她對於今年發片計畫更有信心，她也解釋當禮生的條件：「因禮生的服裝設計，必須身材好，尤其上圍須雄偉，才能撐起這套禮服。」
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甄馨原本就有通靈體質，所以被外界封為「通靈神女」，談到擔任禮生，她說：「這不僅是為神明服務，也為信眾服務，等於在儀式中擔任神界和人界的橋樑，我覺得這項任務我非接不可。」
網友們一看到甄馨化身「最美禮生」，紛紛暴動直呼「超級有誠意的」、「有夠辣的」、「這裝扮很可以，好想一起走春啊」、「一早醒來看到，精神百倍！」。
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