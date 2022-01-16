女生夜跑遭可疑男跟到女廁外：扮拉筋似等我　1招自保籲女士小心

港人生活忙碌，上班一族要強身健體，大多只能在下班時間抽空做運動。1名女子日前發文，表示健身室最近因防疫要求而關閉，她只改好到街上跑步，惟她某晚夜跑時，懷疑自己被1名男子尾隨，遂先後到廁所和人多的行人路再作觀察，未料對方仍然跟隨着。女生最後決定衝上的士離開，心有餘悸的她在文中提醒夜跑的女士，「小心啲留意下妳後面有冇人一直故意跟住妳」。



1名女子發文表示，她日前夜跑疑似被另一男子尾隨，她最後只能截停的士上車離開。（示意圖 / GettyImage）

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女事主在香港討論區以「各位姊妹，夜晚落街跑步嗰時記得小心啲」為題發文，稱自己有健身習慣，惟近日健身室關閉，她便改為到街上戴口罩跑步。她續指，跑步時慣常穿較「少布」的裝束，平時或會遇上偷看一兩眼的男子，但她都「當睇唔到算數」，直至上周四（12日），事主深夜下班後打算跑步，卻遇上可怕經歷。

她表示，跑步時發現有1名男子一直在她身後，本來以為只是剛好同路，但她途中人有三急去廁所，未料完事後卻看到該名男子在女廁外「扮拉筋」，疑似在等自己。她察覺有些不妥，便立即跑到市區的行人路，「點知條友真係一直跟住我跑」，最後她看到路邊有的士，沒有多想便截停衝上車，事後仍心有餘悸。女生在文中提醒，「各位姊妹跑步嗰時記得唔好跑太夜，同小心啲留意下妳後面有冇人一直故意跟住妳」。

女事主指當她如廁離開時，驚覺該名男子仍在女廁外拉筋，又跟着她跑到市區行人路。（《青春時代》劇照）

有網民看後認為女士們應避免獨自夜跑，稱「女孩子晚上的最好不要一個人跑，要跑就找人多的地方或者找個朋友一起」、「太夜可以跑少一晚或者就係屋企樓下跑幾圈就算」、「都係嚇人，好彩冇事」；亦有人留言稱事主太多疑，「會否想得太多」、「可能想保護妳啫」，有留言則勸喻她夜跑時亦要多注意衣著，及時自保。

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