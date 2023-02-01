考眼力！「雙頭食蟻獸」詭異片瘋傳　網民翻睇四次先睇穿背後真相

近日一段「雙頭食蟻獸」看似互搶東西的內鬥影片，在社群網站引起大批網友討論。從在網絡流傳的影片可以看到，一隻正在進食的食蟻獸看似擁有第二個頭，活生生的模樣讓不少網友腦袋打結，不斷重播才搞懂直呼：「我看了四遍才明白。」



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從影片可以看到，這頭棕色的食蟻獸正用著長長的鼻子，對準木頭吞食美味的螞蟻。然而令網友百思不解的是，鼻子旁邊竟然還出現另一顆毛茸茸的腦袋，似乎也在爭奪同一份螞蟻大餐，詭異的畫面讓不少網友感到相當困惑，左思右想腦袋幾乎就要打結：「我到底看了什麼…」

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隨後有眼利網友提出解答，結論是這頭食蟻獸毫無疑問只有一個頭。另一個看起來像是頭的部位，其實是食蟻獸的左前臂，白色及棕色的皮毛讓它看起來像是「雙頭食蟻獸」，實際上只是吃飯時用來固定木頭的爪子。

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謎底曝光後讓許多人恍然大悟，忍不住表示自己看了很多次才搞懂，影片至今播放次數已突破千萬大關。亦有部分網友大膽假設這可能和進化及錯覺有關，由於食蟻獸防禦能力並不強大，因此讓自己看起來像是兩隻動物在進食，嚇阻其他可能的掠食者，就像是蝴蝶翅膀上的眼睛一樣。

根據台北市立動物園官網介紹，成年的大食蟻獸舌頭可以長達60厘米以上，每天約能吃掉3萬隻螞蟻。又長又尖的爪子可以當刀叉挖開蟻塚，當敏銳的嗅覺發現蟻窩後，便用長爪子挖開蟻丘，搭配長長的舌頭覆蓋黏稠唾液，以每分鐘約150次的速度在蟻巢內搜索，讓白蟻或螞蟻幾乎沒有機會逃脫。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】