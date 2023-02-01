5獅子包圍水牛準備開餐　突起內鬨全員大亂鬥　水牛命運驚奇反轉

撰文：聯合新聞網
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吵架吵到煮熟的鴨子飛了！一大群獅子在大草原上逮到一隻水牛，開吃之際有成員突然起爭執，所有獅群打成一團，最後水牛居然趁隙逃跑，獅子最後也沒追擊。

網友在推特分享一段影片，一群5隻非洲獅制伏一隻水牛，把牠團團圍住。水牛已倒地後腳不時抽蓄，看起來幾乎已經確定淪為獅群的午餐……

水牛命運奇蹟大反轉　點擊放大瀏覽影片截圖：

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這時原本在對側的一隻母獅突然繞過來撲向另一隻母獅，兩隻母獅打成一團，一隻公獅過來調解，後來最外圍的一公一母獅子也加入戰局，最後也是捲入爭鬥當中。

就在獅群大打出手時，那隻原本被認為涼透的水牛居然默默站起身，步伐蹣跚朝著上坡走去，原來坡上還有一大群牛同伴。

獅子打到一個段落很有默契地一齊跑出鏡頭外，似乎完全遺忘剛剛的大餐，就這樣放了水牛一條生路。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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