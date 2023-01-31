怎麼可以吃天竺鼠！大叔一張嘴活塞20厘米萌寵　恐怖影片外網瘋傳

天竺鼠是常見的寵物，有些國家也會把牠當作食用動物，但直接生吃看過嗎？一名魔術師表演生吞天竺鼠，讓觀眾超傻眼。



網友在Reddit上傳一段令人驚奇的影片，一名外國魔術師在表演，他先是逗弄一隻在籠子上方的白天竺鼠（又稱豚鼠），天竺鼠身長目測約20～30厘米，魔術師將牠用雙手捧起來，直接一口吃進去，僅僅三、四秒就把整隻天竺鼠塞進嘴裡，讓觀眾席的女子嚇到目瞪口呆。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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網友也被這超展開驚呆：「嚇壞我了」、「突然好想吐」、「怎麼跟吃棉花糖感覺很像」、「豚鼠好像聽說滿好吃的？」、「南美有些國家很喜歡把豚鼠做成料理」、「雖然知道是魔術手法…但究竟是怎麼辦到的？」。

有網友在留言區揭露手法，指出關鍵在於那個籠子，觀眾無法看到籠子後半的部分，後面有一個分隔裝置，魔術師用右手臂掩護，左手伸到籠子後方啟動機關將天竺鼠藏到隱藏的地方，接著快速取出替代物吃下，看起來像是棉花糖的東西。

影片中的男子是美國知名的魔術師Mac King，時常身穿模仿「貓王」艾維斯皮禮士利（Elvis Presley）和鋼琴家利伯拉斯（Liberace）的格子西裝與金色披肩，Mac King魔術風格輕鬆且滑稽，擅長繩索、木偶和動物戲法，那隻白天竺鼠是他的寵物。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】