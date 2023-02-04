移民美國就係不孝？親戚鬧爆冇幫手照顧長輩 網民意見一面倒
撰文：聯合新聞網
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移民就是不孝？
有網友日前聽聞鄰居辦喪事吵架，對方疑似有子女長年移民於國外，無法照顧家中長輩，遭批評「不出錢也不出力」。
許多網友都認為相當不孝，還痛批只是想回來「分財產」。
親戚鬧幾年先返嚟一次 網民睇完細節一致咁認為（點圖放大閱讀）：
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有網友在PTT上發文表示，日前住家附近有人在辦喪事，聽聞家屬吵架對話內容，當中有人氣憤表示「你年輕就移民去美國，除了幾年回來一次，媽媽的長照（長期照護）都我在弄，不出錢也不出力，現在一直哭又怎樣」、「你真的就不孝啊！」。
另一方則回「我也是媽媽的孩子啊，你講這話，太不厚道」，因此原PO詢問網友，若因為移民而沒有顧長輩晚年生活，是否就是不孝？
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許多網友批評就是不孝、想回來「分財產」，「確實不孝呀，怕人講『不出錢、不出力』」、「沒出錢就閉嘴吧」、「在國外不出力，也該出錢」、「沒出錢也不出力，的確不孝啊，只負責哭？」、「活著時候不管，死了意見一堆」、「不照顧長輩就是不孝」。
其他人則留言，「父母最愛的那個小孩通常也是住的最遠」、「越疼的孩子通常也越不孝，至少身邊老一輩都是這樣」、「移民跟分家產是兩回事」、「反正臉皮厚一點，別人怎麼罵都沒差」、「我大姑移民外國，好幾年才回來一次，我阿公超不高興的」。
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