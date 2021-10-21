移民泰國｜泰政府將推FPP計劃吸外籍投資者　可攜配偶子女居留

為促進外國資金流入泰國振興經濟，泰國內閣政府19日原則上批准一項名為「Flexible Plus Programme （FPP）」的計劃，將利用長期居留簽證待遇，吸引境外資金來泰國，預計可為泰國創造多達3000億泰銖（約698億港元）收入。



根據《曼谷郵報》報道，泰國政府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）10月20日表示，內政部提交了兩項吸引外籍人士投資的法規草案，內閣原則上已於19日通過。一項草案有關同意外籍人士取得「泰國益利尊榮卡」（Thailand Privilege Card）；有一項草案則允許獲得「泰國益利尊榮卡」者可以長期居留在泰國工作。

黛蘇麗表示，這兩項草案為推行FPP提供了法律基礎，這項計劃鼓勵外籍人士在泰國投資至少100萬美元（約780萬港元），來換取為期一年的工作許可。

FPP盼能吸引高消費外國投資人來泰國，進而刺激當地疫後振興，泰國也鎖定了幾個重要產業，房地產業就是其中一個。除了房地產，外籍人士也可以選擇投資有限或上市公司，以及股票市場。

FPP估吸引1萬名投資人 為泰國經濟創造3000億泰銖收入

能夠獲得「泰國益利尊榮卡」禮遇的，包括持卡人的合法已婚配偶，以及20歲以下子女。黛蘇麗說，這些外籍人士可以將臨時簽證，換成為期最長5年的長期居留簽證。泰國旅遊局估計，FPP將吸引約1萬名高消費投資人來泰國，為當地經濟創造約3000億泰銖收入。

泰國準備在11月1日重啟國際觀光，目標是完整接種過兩劑疫苗的外國旅客。首都曼谷19日達成居民逾70%完成接種兩劑疫苗的目標，預計可按原定計劃如期重啟國門。完整接種兩劑疫苗的旅客，屆時抵達泰國後可以不必再接受強制隔離檢疫，但旅客一律要接受新冠肺炎（COVID-19）檢測。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】