第一城鎖校巴！司機入學校借廁所即被鎖車　網民嘆：唔通喺車解決

沙田第一城鎖車隊又再發威！近日網上流傳1張照片，有校巴司機將車停泊在校門外，隨後進入校園借用廁所，沒料到出來發現被鎖車。照片於網上瘋傳，網民指事發於第一城，一面倒直斥「校車都鎖，呢班X街鎖上腦」、「鎖校車真係好過分，其實放學只係10分鐘左右，校車根本就唔會泊好耐，接完小朋友仲唔走咩，根本就係搶錢！」。



近日網上流傳1張照片，有停泊於沙田第一城1間學校門外的校巴被鎖車。（fb群組「沙田之友」圖片）

有網民於fb群組「沙田之友」分享照片，他途經沙田第一城1間學校時，發現有校巴被鎖車，他指出「司機伯伯話，我入學校用廁所啫！」。他說，司機泊在接送學生的學校門口，有便意沒理由不入學校用廁所，猜測「可能年紀大，小便時間要多點！」。不過他未有交代司機最終是否需要付320元開鎖費，還是獲通融。

有網民慨嘆，「唉，阿伯好慘，搵食啫，唔通叫佢喺車解決」，不少人紛紛批評鎖車隊及遷怒第一城業主，「鎖車鎖上癮」、「鎖車鎖到走火入魔了連校車都鎖」、「真係六親不認」、「第一城啲業主都唔出聲，有份分㗎？」。

有網民氣憤地建議「玩大佢」藉以施壓，「唔好開車呀！畀學校施壓第一城」、「慢慢玩，玩到無車接放學，畀多啲錢拖走更好，明天更無車返學，等家長向學校投訴，學校向返第一城反映」、「玩大啲，遲下咪校車都唔好入第一城，要老師自己出路口帶學生入去囉」。

有網民無奈揶揄，「就嚟連學生都唔車」、「係咪無去管理處申請20分鐘接放學呀？」、「每程校車加價$320」、「預見成人尿片的需求増加」、「遲啲停紅燈都鎖你車」、「希望第一城鎖車隊一視同仁，下次鎖救護車消防車畀個like佢」。