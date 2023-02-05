第一眼見到調色盤定其他？竟反映你精神年齡　睇到呢樣仲係小朋友

有的人雖然年紀還小，卻已經有著成熟穩重的大人氣質。也有的人儘管年事稍長，但還保有著純真的童心。



日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以了解自己目前的精神年齡狀況如何。

到底你內心係小朋友定成熟大人？點圖開始測試：

+ 21

選擇A和菓子的你，精神年齡落在19至22歲。你有著纖細、容易被情緒影響的性格，偶爾會因為一時的心情好壞，更改本來講好的事情，甚至臨時取消約會等等。一變再變的做事風格，其實容易讓和你相處的人吃不消，不如試著保持著一套準則行事看看。

選擇B家徽的你，精神年齡落在27至30歲。你有著成熟穩重的性格，經常壓抑自己內心的任性想法，並且嘗試去了解大家的意見。雖然這不是壞事，但有時多少也限制了你的自主性。有時稍微展現一下自我，其實更能帶出內在潛藏的本領。

【同場加映】第一眼見到乜？反映你想變成乜嘢人 見到呢種食物最渴望做領導者（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 32

選擇C花朵的你，精神年齡落在15至18歲。你有著天真浪漫、無拘無束的性格。儘管你不是會強迫堅持自己想法的人，但由於你純真的個性，讓不少人也會願意順著你的意見去做。不過若是偶爾碰到並非這樣的狀況，也別忘記尊重對方的想法。

選擇D調色盤的你，精神年齡落在23至26歲。你是個謙虛、懂事的人，但也有不善於表達自我意見的困擾，像是被問到「你是怎麼想的」時候，經常會語塞答不上話。不過即使如此，你認真誠懇的性格，還是獲得了周圍許多人的愛戴。

【同場加映】第一眼覺得最似什麼？揭露最讓你後悔的事 看到它反映曾做錯選擇（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

延伸閱讀：

周六立春迎兔年！12生肖運勢大解密 「3生肖有升官機會」

12星座二月「幸運食物、lucky day」曝光！牡羊升職加薪 這星座吃燒賣有好運

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】