爆準！第一眼見到兔仔定人臉？揭露你係咪真係可「拎得起放得低」

人的第一眼看到的東西，往往決定你的潛意識。



近來這類型的心理測驗正熱。每個人對待感情的看法不盡相同，你是個拿得起放得下的人嗎？快實測一下，你將得到準到嚇人的答案。

揭露連你自己都未必知道嘅內心想法 點圖開始測驗：

+ 16

【同場加映】6隻怪獸揀一隻即知你「心防等級」 有種人坦蕩到去廁所都唔鎖門（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

挑選A兔子的你

在別人的眼中，你是個性很好的好好先生或小姐，但真正的你其實並不熱衷交友，反而有點小孤僻，你的隨和和善解人意只是社交的工具，能真正走入你內心的人其實並不多，但是一定認定了就會是永遠的好朋友。

你善於觀察，也比較慢熟，但是只要一談起戀愛，總是飛蛾撲火，甚至還會見色忘友，但隨著年紀的增長，愛情方面你看得比較淡然，現在更想要珍惜朋友和家人。

【同場加映】內地熱爆測試｜你第一眼睇到大蒜定雀仔？竟反映兩種南轅北轍性格（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

挑選B人臉的你

感情方面你愛的濃烈，分開了也可以很決絕，屬於拿得起放得下的類型，既然決定要分開，你的字典裡就沒有復合的兩個字，會分手絕對是因為某件無法解決的事情，與其拖著，不如不要再浪費時間。

對你而言，自己開不開心最重要，如果不快樂，你寧願分開也不想委曲求全，找個讓自己自在的人比較重要。

【同場加映】第一眼覺得幅圖係乜？神準測出你係team player定係一隻「孤狼」（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 25

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】