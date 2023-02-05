女生性交時傳出濃烈怪味　翌早下體跌出一物超惡心：待了1個多月…

使用衛生棉條好處多，除不容易外漏經血，亦方便進行水上活動，但緊記定時從下體拔出！台灣有女生於討論區發文分享1段嚇人經歷，指出她來經期習慣使用衛生棉條，日前她與男友親熱時嗅到下體有很奇怪的氣味，翌日早上肚子還一陣陣絞痛，她立即去廁所蹲馬桶，不出一會下體掉出一大塊「膨脹棉條」，她推算塞棉條的時間後，崩潰地指出「它已經在我身體裏待了1個多月」。



台灣有女生於討論區發文分享1段驚人的經歷，日前她與男友親熱時嗅到下體有很奇怪的氣味，翌早下體掉出一大塊膨脹的棉條。（《香港愛情故事》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「衛生棉條在我身體裏1個多月」為題發文表示，她平日習慣穿丁字褲，所以來月經時都會使用衛生棉條，睡覺時就會用安睡褲。她近日發現來月經時的血量比之前明顯變少，以前7天才會結束周期，但這次3天就結束，拔出來的棉條乾乾淨淨的，沒有異味和奇怪分泌物，因她早晚要做各1份工作，實在沒時間去看醫生，她覺得既然沒什麼異樣，就沒再想太多。

月經完結幾天後，她日前晚上與男友親熱時，突然發現身體有不妥，「（嗅到）1個很奇怪而且不是發炎的味道，味道非常重」，她決定翌早去看婦產科醫生。她解釋道平日工作太忙很難求醫，但受驚下還是請早上工作的假去檢查。

未料翌早已發生1件更可怕的事，她起床後肚子一陣陣絞痛，立即去廁所蹲馬桶，「我突然感覺有什麼東西要從奇怪的地方掉下來，而且非常一大塊，我轉頭看了馬桶，發現是一條很像棉花的東西，我用夾子夾起來看，才發現是因水膨脹而且發白的棉條」。

女生指出，日前晚上與男友親熱時，突然發現身體有不妥，「（嗅到）1個很奇怪而且不是發炎的味道，味道非常重」。（《閨蜜》劇照）

她崩潰稱「我要發瘋了」，因按正常推算塞棉條的日子，「它已經在我身體裏待了1個多月」，她上網找到外國有女生因為沒換棉條而引致發炎休克死掉的新聞，自嘲：「所以我應該要算運氣好嗎？」

網民留言驚呼：「好誇張，怎麼會忘記拔出來，檢查的如何？」有人笑言：「等一下！那你男友的小兄弟是怎麼進去快樂的？跟棉條說借過嗎？」

女生崩潰道「我要發瘋了」，因按正常推算塞棉條的日子，「它已經在我身體裏待了1個多月」。（示意圖／Unsplash圖片）

不少女網民指若記性差用衛生巾會較保險，「照我這種金魚腦用了一定早晚出事，太可怕了」、「這是我到現在都不敢用棉條的主要原因，衛生棉存在感那麼重我都會忘了，換棉條會出事」、「記性不好不要用棉條欸，會笨死」。棉條會有1條長而幼的棉線相連，好讓女生更換時更方便拔出，「是只有我的線會掛在外面嗎？就不太可能忘掉」，「下次真的要注意！可以設鬧鐘之類的提醒自己要記得拔出來，身體很寶貴的」。

樓主回覆網民留言表示，回想自己當時忘記拔出棉條可能因太累回家後直接睡着，起床洗澡後就沒拔，直接塞第二條，而經醫生檢查後，並沒發炎及任何問題，笑言「我還是很健康」。