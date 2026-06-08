優秀員工為何總留不住　專家教9方法正確留才　預備足夠晉升空間

美國顧問公司Gartner今年調查了400間企業，研究指出「人才」是2022到2023年企業高層關注度快速上升的議題之一，討論範疇包含如何吸引以及留住人才，甚至有15%的高管將其列為他們最關心的三件事之一。



想正確留才，其實從徵才就該開始調整。 美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）建議，企業高層可透過9項策略滿足員工的需求、留住績優人才。

留住人才9大關鍵要點

1. 錄用對的人

徵才時就可以從2個關鍵看人才的留任率高不高， 首先是該人才是否符合公司的核心價值觀，再來是能否融入公司文化。 與符合公司核心價值跟公司文化的人組成團隊，才可以在同一個願景上工作，成為彼此加乘的力量，增加工作動力。

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2. 表達真心感激

除了薪資、考核，有時候員工更需要情感上的激勵，接收到主管的感激之情。舉例來說，主管可以在員工表現優異的時候送上感謝禮，一點小心意便能凸顯你重視員工的努力，又或是觀察到員工快累壞的時候，讓員工去放個充電假，好好休息一下。

3. 注重員工個人發展

員工要進步，才會有成就感，團隊也才會跟着進步。因此，幫員工尋求培訓資源很重要，例如參加講座、研討會、甚至是系統化的訓練課程都能幫助到員工個人發展。

4. 薪資福利別少給

有競爭力的薪資和福利，是相當吸引人才的誘因，如果你覺得這人才值得，千萬別小氣，就應該端出合理的薪資和福利，並規畫年度分紅、獎金等制度。

5. 挑戰績優員工、給予更多高能見度任務

績優的員工不只自己表現好，絕大時候也能激勵團隊其他成員一起向上、營造良性競爭。身為主管，必須挑出誰是潛力股，多花資源培訓他們，給予更多有機會脫穎而出的任務，讓他們的能力被看見。

6. 盡可能平衡員工的工作與生活，保持彈性

辦公時要講求效率沒錯，但兼顧工作與生活也非常重要。為了確保員工工作與生活不失衡，企業須明確傳遞公司重視大家的休閒生活、願意支持大家保持工作彈性的價值觀。尤其疫情緩解，大家陸續回公司上班，千萬不要讓員工感受到「得回到辦公室面對更多工作」的氛圍。

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7. 協助員工和公司維持好關係

身為管理階層，你是公司與員工間的橋梁，必須向團隊傳遞公司文化，所以跟你的員工保持好關係，等於幫公司和員工維持好關係。要達成這個目標，建議可以每季跟團隊深度面談一次，準備好你想知道的問題，趁機了解員工想法，但別多加評論，專心聆聽就好，如此才能建立信任。

8. 溝通、溝通、再溝通

主管與員工間溝通務必暢通，要讓員工找得到主管，確保尋求協助時主管都在，即便溝通的主題很棘手，也必須坐下來好好談，這就是平時建立信任感的重要。

9. 確保公司替人才保留晉升空間

並非每間公司都替人才預留足夠的晉升空間，但晉升空間是留住人才很重要的一環。高層不能只要求員工挑戰自我、追求進步，但又不給晉升空間，這很讓人喪氣。如果真的有難處，也務必讓員工知道，並要替員工找最好的出路，才能留住人才。

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