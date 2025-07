比單純的惡更可怕！研究：「人格分裂型」老細會對員帶來持續傷害

比起一貫暴躁的老闆,一個今天兇、明天裝好人的主管可能更有害!



美國史蒂文斯理工學院的一項新研究指出,當領導者在「虐待型」和「道德型」之間不斷搖擺,會對員工士氣和工作表現造成更嚴重的打擊。這種行為被形容為「Jekyll-and-Hyde」(化身博士式)的領導風格,名稱來自經典小說中善惡兩面的主角。

研究團隊對650多名美國和歐洲的全職員工進行了問卷調查與實驗分析,結果發現,雖然單純的虐待型領導已經讓員工感到受傷害,但這種忽冷忽熱的領導風格對員工的心理和生產力影響更為負面。史蒂文斯商學院管理學助理教授徐浩瑩博士表示:「今天道歉明天兇的領導,讓員工無法預測會遇到哪種『老闆模式』,因此精神疲憊、士氣低落,無法專注工作。」

一會兒給甜頭一會兒搧巴掌 員工無所適從

Jekyll and Hyde 源自蘇格蘭作家羅伯特·路易斯·史蒂文森的經典小說《化身博士》(Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde),用來形容一個人性格中截然相反的兩面。以下是兩者的具體含義:

Jekyll(傑基爾博士)

代表善良、理性、溫文爾雅的一面。他是一位科學家,追求知識,試圖控制自己內心的邪惡面,表面上是道德和受人尊敬的人格化身。

Hyde(海德先生)

代表邪惡、衝動、暴躁的一面。他是傑基爾博士通過科學實驗釋放出的陰暗人格,象徵不受約束的本能與罪惡。

現代語境中,「Jekyll and Hyde」用來比喻那些性格或行為極具反差的人,比如一時溫和友善,下一刻卻變得暴躁或殘酷的人。

更令人意外的是,即使員工不是直接受到這種「善惡交替」的行為影響,只要上級主管和他們的領導者之間存在類似的情況,也會引發不確定感,進一步削弱整個團隊對主管的信任與信心。「在現代職場中,員工對主管和更高層領導的關係非常敏感。如果這種關係變得不可預測,團隊會因此產生不小的問題。」徐博士說道。

研究還指出,組織往往只針對一貫虐待型的領導進行干預,卻對間歇性壞行為的領導較為寬容。事實上,這種「偶爾壞一下」的行為可能更具毒性。徐博士建議,企業應聽取員工的聲音,對波動性情緒的領導進行責任追究,並提供情緒管理與衝動控制的訓練,幫助這些領導者穩定表現。

未來,研究團隊希望探索這種領導風格是否會影響員工模仿壞行為,甚至導致整個團隊陷入波動性動態。若果真如此,那麼企業有更大的理由認真應對這種「人格分裂型」的領導問題。這項研究刊登在最新一期的《應用心理學》。

【本文獲「明日科學」授權轉載。】