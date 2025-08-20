公司中層只是傳聲筒、最叻卸膊操？「你睇我好」背後隨時腹背受敵

作為職場小薯的你，覺得公司中層是怎樣的呢？是把工作推給下屬？只是高層的傳聲筒？今天半宅職薯就和大家講解，中層的感受其實和大家想像的不一樣。



中層只把工作推給下屬？

無可否認，中層每天都在指示下屬工作，而就你所知，他給你的工作幾乎就是所有工作的全部。而中層自己卻關上房門，或者在電腦面前，你完全不知道他在做甚麼。

其實中層的時間很大部分是處理了高層的工作：幫助高層部署計劃以及獻計，這些事項，都是不能交給經驗不足的小薯做的。而中層又基於身份，不適宜向小薯訴苦說高層給自己的工作太多。結果，小薯以為中層在電腦面前上網購物的時候，中層都在絞盡腦汁趕交功課。

中層只是高層的傳聲筒？

小薯都會以為，中層的責任只不過是把高層的指示轉交給小薯，然後把自己架空，令自己可又可無但人工又照出，樂得清閒。

但其實中層的主要責任是執行，執行一些有時虛無飄渺，有時只得方向，有時只得抽象概念的計劃。他首先要消化理解高層的意思，然後再了解公司狀況和資源，重新調配化成具體指令，一件一件工作的交給小薯執行。如果中層真的是傳聲筒，那麼小薯一定不明白究竟確實要做的工作是甚麼。

中層工時較短？

很多小薯都會留意到，中層很多時都很有較長的午膳時間，晚上又比小薯早放工，認為他們的工作很「筍」。

實際上，午膳時間被侵蝕得最多的其實就是中層：有時要用來見客，有時要應酬高層聽取指示。你知道嗎？這些工作午膳，其實就是工作的一部分，甚至比回到辦公室工作更加消耗精神。早上工作已經夠忙碌，午膳時間又在工作，之後又要直接返回辦公室繼續努力，其實這餐飯，的確很難下肚。更不用說晚上高層打來的「奪命追魂 call」，晚上想放鬆一下也甚艱難。

中層隻手遮天？

很多小薯都有被中層欺壓的經歷：工作不均、針對、責備。小薯眼中可能覺得中層隻手遮天，在自己的山頭任意魚肉小薯，覺得他們的權力很大。

但事實上，中層是無牙老虎：當中層向高層表示下屬無能，高層一定會說中層不懂訓練下屬；萬一小薯越級投訴，高層又會覺得中層管理能力欠佳。最痛苦的是，中層其實沒有開除小薯的權力，萬一中層得不到高層的歡心，下屬小薯又不合作，隨時弄得自己腹背受敵，痛苦不堪。

結語

「錢多事少離家近，位高權重責任輕」只是小薯對中層的幻想。中層的生存之道，是要做到面面俱圓，又要懂得借力打力。說得直接一點，其實只是在狹縫中偷生，在腹背受敵時挺起胸膛裝作堅強罷了。

