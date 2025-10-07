你上司也是這樣嗎？老細若有忌才、沒遠見8種惡習　建議早走早着

美商宏智國際顧問公司（DDI）曾做過一份調查，發現離職者中 57% 都是因為受不了主管離開，可見領導者對於公司團隊影響力甚高。很可惜的，多半主管沒有自覺，並不知道自己有讓人受不了的行徑，屢屢逼走員工。



《哈芬登郵報》（Huff Post）整理了一系列離職者真實心聲，雖然每名個案離職原因都不同，問題卻都出在主管身上，而這些主管的惡質行徑，也與 Google 人力創新實驗室針對有毒管理者的調查結果不謀而合。如果碰到這種主管，千萬得小心！

1. 把員工當工具

許多主管的通病，是未將員工視為重要資產，只視為完成目標的棋子。如果不拿出新的挑戰、工作目標或獎賞等激勵員工，員工看不見未來和工作的價值，只會覺得被主管當作工具，失去工作動力。

想看出一個團隊的氛圍好壞、主管是否重視員工，可以觀察最有熱情的員工是否勇於表達意見。如果連最有熱情的人都悶不吭聲，主管說了就做，恐怕不是很理想的工作懷境。

另一方面，除了監督員工的工作進度，主管更要懂得適時關心員工身心狀況，有空就跟員工面談聊聊近況，才能提升員工的信任度。

相關文章：你的老細有沒有擔當？5點作判斷 不敢鬧下屬的上司反而更有問題

+ 16

2. 超級控制狂

剛升主管的人很容易遇到的問題，就是想控制一切。但指派任務是領導學中非常重要的課題，足夠信任員工的前提下，必須放手讓員工發揮。當員工覺得自己有掌控權時，將對任務更有責任感，甚至激盪出更多想法，絕對比主管控制一切的成果還好。

即使員工還沒辦法做到滿分，但過程中的學習對於員工也是重要的，一步步往上爬，總會有一天能夠承擔主管指派的案子，成為可信賴的好幫手。

3. 懶得指導員工

員工有不懂、做不好的地方是很正常的，主管必須拿出耐心、花時間慢慢指導員工把事情做好，將做事技巧、經驗無私傳遞給下屬，才能帶領團隊向上。

4. 不把員工職涯當一回事

《7 個不易發現的離職原因》（暫譯，The 7 Hidden Reasons Employees Leave）一書提到，89% 的主管都認為員工跳槽只是為了追求更高的薪水，他們樂見這種離職原因，也是因為可以輕易規避自己的管理缺失，而事實上，只有 44% 員工是為了薪水離職，很多人反倒是因為現在的工作沒有升遷機會，或已經卡關學不到東西而離開。

5. 自我管理不佳

許多主管只會嚴格要求員工達標，自我管理卻極為差勁。不僅常開低效率的會議浪費大家時間，甚至心思散漫、常忘記員工所言。如果主管給員工這種形象，試問員工怎麼會信服，並一起努力達標呢？

相關文章：

6. 不喜歡社交

自信心不足、不喜歡溝通的人不太適合當領導者。領導者要具備社交能力，才能跟團隊保持友好，表達對部屬的關心或鼓勵。好的領導者要能建立溝通管道，無論是面談或是私下的飯局，只要能跟員工好好聊上幾句，都會更了解團隊，更有機會調整領導方針。

7. 不具備遠見

厲害的領導者，要能夠給員工發展方向，激勵員工找出正確策略、並做最終決策。如果身為員工，你發現主管一直把決策的棒子交到你手中，那這人恐怕沒什麼遠見，無法從他身上學到東西。

8. 會因員工有才幹而備感威脅

會懼怕員工「太強」的主管，並不是好主管。有的主管因為自尊心太強，只要團隊成員展現專業、發光發熱，便開始感到威脅，深怕員工有天踩在自己頭上、越爬越高。這種主管非常自私，如果員工表現好，對公司是一大幫助，不應該懼怕甚至打壓，反倒應該鼓勵員工進步，並不斷充實自己，讓自己變得更優秀。

那員工該如何對付這類主管呢？首先，可以記錄下自己的工作狀況，拿出具體數字、成績，證明自己對團隊有幫助，以免主管故意挑三揀四、找你麻煩。情況如果太嚴重，你可再求助其他人，比如說諮詢資深前輩如何應對，或是向人資反應主管的狀況。最後，如果公司無心解決問題，那就該好好照顧自己，選個更好的出路離開吧！

延伸閱讀：衰老細｜雖無過錯卻也無法令你成長 上司有這6徵狀代表你跟錯人

+ 14

【本文獲「經理人」授權轉載。】