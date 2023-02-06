萬物有靈？女子伸手餵食「公鹿點頭致謝」禮貌舉動實情另有意思

萬物皆有靈？一名女子在野外遇到一隻公鹿，將食物放在掌心上想給牠餵食，看到公鹿不斷向她點頭鞠躬還非常感動，但旁人揭露實情卻讓她超尷尬，周圍人頓時大爆笑。



【圖輯】「公鹿為什麼不斷點頭？」點圖放大了解這個禮貌舉動是什麼意思👇👇👇

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網友在微博分享一段影片，一名女子遇到一隻公鹿走來，將飼料放在手掌心上伸向牠，公鹿湊過來不斷地點頭，讓她非常感動，連講兩次：「牠跟我鞠躬欸！」

然而旁邊的人馬上領會到鹿的意思，示意女子「不是，牠讓你丟地上」，她才恍然大悟驚呼：「喔是這樣的嗎？」隨即將飼料丟下，公鹿馬上就去撿食了。女子自嘲原來一切都是自我感動，引起眾人一陣哄堂大笑。

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網友也被逗樂：「這鹿有潔癖？」、「自作多情好丟臉」、「再不給要撞下去了」、「人家嫌你手髒」、「鹿：從未見過如此愚蠢的人類」、「聽說鹿點頭是威脅要用角頂人的意思」、「其實牠確實有禮貌，怕口水弄到你手上」。

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