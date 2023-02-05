江蘇現激罕「雙頭鱷龜」　平時分頭進食　打交一起上超勇猛

在傳說故事裏，雙頭龍、雙頭蛇通常會作為神話象徵出現，現實中偶爾也會有雙頭動物的案例。近日，江蘇南通就有一名男子表示自己孵出了一隻罕見的「雙頭烏龜」。



影片上該名男子曬出自己飼養的鱷龜，仔細一看這隻鱷龜的左右兩邊各有一顆頭、四隻手，「別於常龜」的模樣看起來讓人不禁懷疑自己看到某種奇珍異獸。飼主宣稱這隻雙頭龜是從一顆雙卵黃的蛋裏孵出來的，從出生就有兩個頭跟兩條尾巴，就像兩隻烏龜共用一個龜殼一樣。

【圖輯】點圖放大看更多雙頭烏龜的照片👇👇👇

+ 7

由於這樣的連體雙頭龜很少有機會能存活下來，因此讓不少網友嘖嘖稱奇：「第一次見」、「真是異獸」、「這就是產檢沒查出來啊」大家對這樣的連體烏龜都有不少疑問，例如誰決定往哪走？是不是同一個消化系統？飼主則表示雙頭龜都是各自進食，倒是打架時會「兄弟一起上」，可以說是比一般烏龜都來得勇猛。

【相關圖輯】考眼力！「雙頭食蟻獸」詭異片瘋傳 網民翻睇四次先睇穿背後真相（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

小姐姐伸手餵食見公鹿「點頭鞠躬」直呼超感動！朋友戳破禮貌假象讓她好尬

逛壽山動物園遭獼猴侵擾 園方籲不提掛塑膠袋

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】