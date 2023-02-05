好恐怖！廁所驚現巨形鐘乳石竟是恐怖蟲竇　洞口飛出這東西更可怕

不仔細看還以為是什麼異形的窩。最近一段影片在網路上瘋傳，一名捕蟲專家到一戶民宅中進行蜜蜂驅逐的任務，赫然發現一座巨大的灰色蜂巢，看起來就像是鐘乳石洞一般驚人，整個蜂巢幾乎將房間天花板完全覆蓋，碩大的模樣讓不少網友嚇壞。



綜合外媒報導，澳洲墨爾本（Melbourne）一名捕蜂專家阿爾梅爾（Dale Armel）日前接獲委託，前往墨爾本市北方約50公里處的希爾斯維爾鎮（Healesville）一處民宅進行蜜蜂驅逐工作，但當他踏入民宅時簡直嚇了一大跳，灰黑色的巨型蜂巢幾乎霸佔了整個民宅的房間，天花板被蜂巢的材料填滿，成群蜜蜂在附近狂飛，模樣相當驚人。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

阿爾梅爾拿起手機拍下這震撼的畫面上傳到Tiktok帳號「dappestcontrol」上引發百萬網友熱議。阿爾梅爾表示，這個超巨型蜂巢尺寸長1公尺、寬1.5公尺，是由歐洲黃蜂（Vespa crabro，又稱為黃邊胡蜂或歐洲胡蜂）建築而成的，幾乎把整個房間的天花板吞噬殆盡：「這是我在蟲類防治生涯中見過最大的歐洲黃蜂窩。」

阿爾梅爾說，這個蜂窩之所以會長得這麼巨大，是因為屋主放任不管的原因，估計巢內居住了上千隻蜜蜂，要驅逐是一件很困難的差事。最後阿爾梅爾在清除過程中果然發現許多黃蜂已經將牆壁啃食殆盡，牆內幾乎都被蛀空了，花了整整三天時間才解除這個巨大蜂巢危機。

【同場加映】雪地驚見「神秘毛毛球體」 攝影師揭真正身份 竟係國寶級生物（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

年後才到新公司本周六要不要補班？勞動部解答

嫉妒姐姐跟自己爭寵！邊牧趁沒人在「狠心把路痴阿金騙出門丟掉」還裝沒事

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】