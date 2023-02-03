老虎打乞嗤罕見8秒片瘋傳　似霰彈槍霸氣連環發射　事後變小萌貓

老虎是不少人相當喜歡的大型貓科動物，但你看過老虎打乞嗤嗎？最近一段影片在網路上瘋傳，一名女遊客拍下動物園老虎的打乞嗤瞬間畫面，就像是霰彈槍擊發子彈一般，震撼影片曝光讓不少網友看呆。



大陸一名女網友於29號到在山東省濟南市的一間動物園遊玩，拍下園內老虎展示區中一隻大老虎打乞嗤的瞬間畫面，只見老虎趴在地上，雙腿交叉霸氣的打起噴嚏，聲音就像是霰彈槍擊發子彈一般震撼，儘管聲音跟畫面相當霸氣，但老虎打完噴嚏後瞇起眼睛不太舒服的模樣卻也相當可愛，形成強烈的反差。

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影片曝光後吸引超過百萬人觀看，網友留言表示「大貓真的很可愛」、「其實這是確診了還沒康復的噴嚏聲」、「那個打完噴嚏瞇起眼睛的模樣太想摸了」、「雖然老虎體型大，但打起噴嚏的模樣跟家貓好像」、「難得看到這麼清楚的打乞嗤模樣，原來大貓打乞嗤是這樣的」。

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