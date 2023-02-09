詭異青蛙「背脊長出20個青蛙頭」網民密集恐懼症發作：中咗輻射？

大自然無奇不有，有男子在野外發現一隻奇特的青蛙，背上黏著滿滿的「小蛙頭」，讓人有點密集恐懼症發作，原來這些並非變異，而是這隻青蛙的孩子。



外國一名男子在戶外拾獲一隻長相特殊的青蛙，牠的頭是紅色的，背上有十幾二十個突出物，仔細一看每個物體都有黑溜溜的雙眼，竟然是一顆顆小青蛙的頭，像是被鑲嵌在大青蛙的背上。

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男子將這隻詭異的青蛙照片PO上網詢問是什麼品種，引起網友熱議，有人覺得是受到輻射污染，還有人直呼密集恐懼症都要發作了。

原來這是一隻名叫「布氏幽蛙」（Cryptobatrachus boulengeri）的物種，也被稱為背包蛙，分布於在哥倫比亞聖馬爾塔內的華達山脈，主要生活在乾淨的激流和岩石中，屬於易危物種。

布氏幽蛙最大特點為會將受精卵孵在背上，受精卵孵化成蝌蚪後仍會繼續滯留，等長成小青蛙，要過一段時間才會離開媽媽。

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