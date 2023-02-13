恐怖虐母！八旬母雙眼流血骨折　女兒稱跌倒　機警醫生1招揭謊言

【倫常悲劇／虐待】久病床前無孝子？馬來亞西發生恐怖虐母案，一名八旬老婦因鼻青臉腫、雙眼流血及斷肋骨等症狀被送入醫院救治，女兒一度辯稱母親是從樓梯跌倒惹禍，當得知母親未死，更要求醫生開藥讓母親安樂死，令人心寒。不過機警的醫生憑一線索揭破女兒謊言，醫院隨即報警；目前警方正調查事件。



一名醫生日前在Facebook講述揭發該宗虐待母親案的過程。（網上圖片）

「她（母親）死了嗎？如果還沒死，可以讓她安樂死嗎？」據馬來西亞《中國報》報道，一名醫生日前在Facebook講述揭發該宗虐待母親案的過程，指82歲女傷者於2月6日被送進醫院，除了鼻青臉腫、雙眼流血、肋骨斷裂，雙手還有大傷口，情況嚴重。

雖然傷者稱是自己從床上跌下弄傷，但醫生根據從醫多年經驗，一眼看出傷勢屬於人為，懷疑傷者遭受非人虐待，「我抱着半信半疑的態度，為該名婆婆做CT掃描，發現她臉骨折斷，但沒有危及生命」。醫生於是聯絡傷者女兒了解情況，沒想到對方反應非常淡定，聲稱母親傷勢是從樓梯跌下造成，更直接問「母親死了嗎？」；當得知母親未死，女兒更要求醫生開藥讓母親「安樂死」。

當得知母親未死，女兒要求醫生開藥讓母親「安樂死」。 （示意圖／gettyimages）

醫生最初以為自己聽錯，再次詢問對方卻換來相同答案，傷者女兒不但要求讓母親「安樂死」，更直言「活得很痛苦，全家也活得很痛苦」。更令醫生心寒的是，當他要求傷者女兒到醫院探望母親，並處理一些手續時，對方竟以死相逼，哭訴絕不到醫院看母親，否則自己會跳樓，「大家一起死」。

女兒明言「活得很痛苦，全家也活得很痛苦」。（示意圖／gettyimages）

聽到這裏，醫生幾乎控制不了情緒，感嘆即使不想孝順或不愛了，也不應用暴力對待年老父母，「即使有苦衷，也不應去打老人家，這不是一個藉口」。醫院其後就事件報警，目前警方已介入調查。